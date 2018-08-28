Hindistan’Daki Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor!

Hindistan’ın Kerala eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 417’ye ulaştı.

Ülke basınındaki haberlere göre, bölgede haziran ayında muson mevsiminin başlamasıyla şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 417 oldu.

Sellerden dolayı 36 kişinin halen kayıp olduğu eyaletteki yağışlardan yaklaşık 800 bin kişi etkilendi, 5 bin 645 kişi de sığınma merkezine yerleştirildi.

Bölgede yağışların durmasıyla sular çekilirken, kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.

Aşırı yağışlar nedeniyle baraj ve nehirlerin taştığı, ana yol ve köprülerin çöktüğü Kerala’da, binlerce hane sular altında kalırken, 32 bin 500 hektarlık tarım alanı kullanılamaz hale geldi.

Eyaletteki hasarın yaklaşık 3 milyar dolar olduğu belirtildi.

Hindistan’ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsimindeki şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AA/