- Akaryakıt Fiyatlarına Zam !
- Nami:imkanlar Verdiği Ölçüde Fiyat Artışlarını Engellemeye Çalışıyoruz
- Afganistan’Da Üst Düzey İstifalar
- Erhürman: Ubp Tarafından Yapılan Açıklama, Geçtiğimiz Koşulların Ciddiyetiyle Uyuşmuyor
- Biri Gri Listede 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- Kıbrıs Sorunu
- İtalya, Karaya Çıkarmadığı Göçmenlerin Gemiden İnmesine İzin Verdi
- Araç Kayıt, Eski Kthy Rezervasyon Binasına Taşınıyor
- Afganistan’Daki Deaş Elebaşı Öldürüldü
- Washington’Da Arakan Protestosu
- Arıklı Hükümetin İcraatlarını Eleştirdi
- Ydü, Oyunculuk Ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına Öğrenci Alacak
- “Kriz Komitesi” Oluşturulsun
- İran’Da Deprem Can Aldı
- İran’Da Deprem
- Özersay: “Amcacık” Arasta’Nın Sembollerinden Olmaya Devam Edecek
- Irak’In Kuzeyine Hava Harekatı: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- İran’Da Patlama: 3 Bina Çöktü, 10 Kişi Öldü
- Çavuşoğlu: Temaslar Bölgenin Güvenliği Ve Refahı İçin Çok Önemli
- Mavroyannis:kıbrıs İçin “Kadife Ayrılık” Yok
- Oğuz: Hükümete Önerimiz Görevini Bırakmasıdır
- Türkiye İsrail’İ Kınadı
- Rusya: Abd, İngiltere Ve Fransa, Suriye’Yi Yeniden Vurma Hazırlığı Yapıyor
- Erhürman:halkın Esenliği İçin Bayramdan Sonra Da Çok Çalışmaya Devam
- Malazgirt Kahramanları Fener Alayı İle Yad Edilecek
- Tören Provası Nedeniyle Lefkoşa’Da Yarın Bazı Yollar Kapalı
- Konya’Da Mobilya Dekorasyon Fabrikasında Yangın
- Çin’De Otel Yangını:18 Ölü
- Hindistan’Daki Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor!
- Ltb Sınırlarında Ayrıştırma Etkinliği Gerçekleştirildi
- Dövizde Son Durum
- Trump’In Talimatıyla, Abd, Filistin’E Yapılan Yardımı Durdurdu
- Papa İrlanda’Da : Kilisenin Cinsel İstismarından Utanıyorum
- İş Kadınları Derneği: Topyekün Seferberliğe İhtiyacımız Var
- Çavuşoğlu, Lavrov’La Görüştü
- Pulya Festivali’Nde Sertaç Gönültaş Konser Verdi
- Nami:imkanlar Verdiği Ölçüde Fiyat Artışlarını Engellemeye Çalışıyoruz
- Akaryakıt Fiyatlarına Zam !
- Washington’Da Arakan Protestosu
- İran’Da Deprem Can Aldı
- İtalya, Karaya Çıkarmadığı Göçmenlerin Gemiden İnmesine İzin Verdi
- Afganistan’Da Üst Düzey İstifalar
- Irak’In Kuzeyine Hava Harekatı: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- Biri Gri Listede 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- Ydü, Oyunculuk Ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına Öğrenci Alacak
- Arıklı Hükümetin İcraatlarını Eleştirdi
- Erhürman: Ubp Tarafından Yapılan Açıklama, Geçtiğimiz Koşulların Ciddiyetiyle Uyuşmuyor
- Özersay: “Amcacık” Arasta’Nın Sembollerinden Olmaya Devam Edecek
- Araç Kayıt, Eski Kthy Rezervasyon Binasına Taşınıyor
- Afganistan’Daki Deaş Elebaşı Öldürüldü
- Kıbrıs Sorunu
- “Kriz Komitesi” Oluşturulsun
- İran’Da Deprem
- Pulya Festivali’Nde Sertaç Gönültaş Konser Verdi
- Rusya: Abd, İngiltere Ve Fransa, Suriye’Yi Yeniden Vurma Hazırlığı Yapıyor
- Trump’In Talimatıyla, Abd, Filistin’E Yapılan Yardımı Durdurdu
İran’Da Deprem
İran, 5,9 büyüklüğünde depremle sallandı…
Deprem sonucunda 2 kişi öldü, 310 ise kişi yaralandı…
İran Acil Müdahale Kurumundan yapılan açıklamada, Tazeabad ilçesinde meydana gelen depremde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 310 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada ölen vatandaşlardan birinin hamile kadın, diğerinin ise kalp krizi geçiren 70 yaşında bir adam olduğu ifade edildi.
Bu arada Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ve Kirmanşah Valisi Hoşeng Bazung ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ruhani, deprem bölgesindeki çalışmaların süratle tamamlanması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi talimatı verdi.
İran devlet televizyonunun haberinde İçişleri Bakanı Fazli’nin yarın deprem bölgesine gideceği ve çalışmaları denetleyeceği, ayrıca geçen yılki depremde yıkılan ve yerine yapılan yeni evlerin açılışını da gerçekleştireceği bildirildi.
Irak-İran sınırında, 12 Kasım 2017’de meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde İran’ın Kirmanşah eyaletinde 620 kişi hayatını kaybetmişti.
- Arıklı Hükümetin İcraatlarını Eleştirdi
- Ydü, Oyunculuk Ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına Öğrenci Alacak
- Oğuz: Hükümete Önerimiz Görevini Bırakmasıdır
- Pulya Festivali Devam Ediyor
- Kurban Bayramı Devam Ediyor
- Atalay’Dan Kurban Bayramı Mesajı
- Dolar 5,70’İn Altını Gördü
- Bakan Atakan, Yarın Ankara’Ya Gidecek
- » Lefkoşa Halk Dansları Festivali
- » Din-Gör-Sen Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı
- » “Kriz Komitesi” Oluşturulsun
- » Atalay’Dan Kurban Bayramı Mesajı
- » Ak Parti’de Yeni Myk Açıklandı
- » “Şişko Nuri” Hayatını Kaybetti
- » Myanmar’da 24 Binden Fazla Arakanlı Müslüman Öldürüldü
- » Yeniboğaziçi, Yiğitcan Hekimoğlu’Na Plaket Verdi
- » Hatemi: Türkiye İle İyi Komşuluk İlişkilerimiz Var
- » Endonezya’nın Lombok Endonezya’Da 6,3 Büyüklüğünde Deprem
- » Abd Başkanı Trump’tan Suriye Açıklaması
- » Fiji’De 8,2 Büyüklüğünde Deprem
- » İsrail Gazze’Yle Arasındaki Beyt Hanun Sınır Kapısını Kapattı
- » Washington’Da Arakan Protestosu
- » Ege Denizi’nde 4,9 Büyüklüğünde Deprem
- » Talat: Yanlışları Ve Doğrularıyla Ömür Boyu Barış İçin Çalıştı
- » Hindistan’Daki Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor!
- » Ak Parti Myk Belirlendi
- » “Hamas, İsrail’le Ateşkes Görüşmelerini Sonlandırmalı”
- » Arıklı Hükümetin İcraatlarını Eleştirdi
- » Erhürman:halkın Esenliği İçin Bayramdan Sonra Da Çok Çalışmaya Devam
- » Afganistan’Da Üst Düzey İstifalar
- » Venezuela’Da 7.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
- » “Bayramda Şeker Yerine Kuru Yemiş İkram Edin”
- » Çin’De Otel Yangını:18 Ölü
- » Rusya: Abd, İngiltere Ve Fransa, Suriye’Yi Yeniden Vurma Hazırlığı Yapıyor
- » Çavuşoğlu, Lavrov’La Görüştü
- » Malazgirt Kahramanları Fener Alayı İle Yad Edilecek
- » Irak’In Kuzeyine Hava Harekatı: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- » “Türkiye İnsani Yardımlarda Olağanüstü Bir Örnek”
- » Çavuşoğlu: Bir Tarafın Vazgeçebileceği Bir Süreç Değil
- » Çevre Koruma Dairesi Altınkum’Da Yeniden Çevre Temizliği Yaptı
- » Rusya’Nın Abd’Deki Milyonlarca Dolarlık Aktif Varlığı Bloke Edildi
- » Brt Web Ailesi Bayramınızı Kutlar
- » Kamu-Sen Başkanı Atan: Tasarruf Yukarıdan Başlamalı
- » Pulya Festivali’Nde Kıbrıs Gecesi Düzenlendi
- » Akaryakıt Fiyatlarına Zam !
- » Nami:imkanlar Verdiği Ölçüde Fiyat Artışlarını Engellemeye Çalışıyoruz
- » Afganistan’Da Üst Düzey İstifalar
- » Erhürman: Ubp Tarafından Yapılan Açıklama, Geçtiğimiz Koşulların Ciddiyetiyle Uyuşmuyor
- » Biri Gri Listede 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- » Kıbrıs Sorunu
- » İtalya, Karaya Çıkarmadığı Göçmenlerin Gemiden İnmesine İzin Verdi
- » Araç Kayıt, Eski Kthy Rezervasyon Binasına Taşınıyor
- » Afganistan’Daki Deaş Elebaşı Öldürüldü
- » Washington’Da Arakan Protestosu
- » Arıklı Hükümetin İcraatlarını Eleştirdi
- » Ydü, Oyunculuk Ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına Öğrenci Alacak
- » “Kriz Komitesi” Oluşturulsun
- » İran’Da Deprem Can Aldı
- » İran’Da Deprem
- » Özersay: “Amcacık” Arasta’Nın Sembollerinden Olmaya Devam Edecek
- » Irak’In Kuzeyine Hava Harekatı: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- » İran’Da Patlama: 3 Bina Çöktü, 10 Kişi Öldü
- » Çavuşoğlu: Temaslar Bölgenin Güvenliği Ve Refahı İçin Çok Önemli
- » Mavroyannis:kıbrıs İçin “Kadife Ayrılık” Yok
- » Oğuz: Hükümete Önerimiz Görevini Bırakmasıdır
- » Türkiye İsrail’İ Kınadı
- » Rusya: Abd, İngiltere Ve Fransa, Suriye’Yi Yeniden Vurma Hazırlığı Yapıyor
- » Erhürman:halkın Esenliği İçin Bayramdan Sonra Da Çok Çalışmaya Devam
- » Malazgirt Kahramanları Fener Alayı İle Yad Edilecek
- » Tören Provası Nedeniyle Lefkoşa’Da Yarın Bazı Yollar Kapalı
- » Konya’Da Mobilya Dekorasyon Fabrikasında Yangın
- » Çin’De Otel Yangını:18 Ölü
- » Hindistan’Daki Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor!
- » Ltb Sınırlarında Ayrıştırma Etkinliği Gerçekleştirildi
- » Dövizde Son Durum
- » Trump’In Talimatıyla, Abd, Filistin’E Yapılan Yardımı Durdurdu
- » Papa İrlanda’Da : Kilisenin Cinsel İstismarından Utanıyorum
- » İş Kadınları Derneği: Topyekün Seferberliğe İhtiyacımız Var
- » Çavuşoğlu, Lavrov’La Görüştü
- » Pulya Festivali’Nde Sertaç Gönültaş Konser Verdi
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans