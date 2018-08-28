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İran’Da Deprem
26 Ağustos 2018 Pazar Saat 19:34

İran’Da Deprem

İran, 5,9 büyüklüğünde depremle sallandı… Deprem sonucunda 2 kişi öldü, 310 ise kişi yaralandı… İran Acil Müdahale Kurumundan yapılan açıklamada, Tazeabad ilçesinde meydana gelen depremde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 310 kişi

İran, 5,9 büyüklüğünde depremle sallandı…

Deprem sonucunda 2 kişi öldü, 310 ise kişi yaralandı…

İran Acil Müdahale Kurumundan yapılan açıklamada, Tazeabad ilçesinde meydana gelen depremde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 310 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ölen vatandaşlardan birinin hamile kadın, diğerinin ise kalp krizi geçiren 70 yaşında bir adam olduğu ifade edildi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ve Kirmanşah Valisi Hoşeng Bazung ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ruhani, deprem bölgesindeki çalışmaların süratle tamamlanması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi talimatı verdi.

İran devlet televizyonunun haberinde İçişleri Bakanı Fazli’nin yarın deprem bölgesine gideceği ve çalışmaları denetleyeceği, ayrıca geçen yılki depremde yıkılan ve yerine yapılan yeni evlerin açılışını da gerçekleştireceği bildirildi.

Irak-İran sınırında, 12 Kasım 2017’de meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde İran’ın Kirmanşah eyaletinde 620 kişi hayatını kaybetmişti.

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