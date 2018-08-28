Araç Kayıt, Eski Kthy Rezervasyon Binasına Taşınıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği, eski KTHY rezervasyon binasına taşınıyor.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni binada halka sorunsuz bir şekilde hizmet verebilmek için, sadece Lefkoşa Merkez Şubesinin, yarın kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliğine bağlı tüm işlemlerin 28, 29 ve 31 Ağustos günleri mesai saatlerinde yapılabileceği kaydedildi.