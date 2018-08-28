Özersay: “Amcacık” Arasta’Nın Sembollerinden Olmaya Devam Edecek

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, halk arasında “Amcacık” olarak tanınan, Lefkoşa Arasta esnafından Mustafa Cengiz’in ani ölümü üzerine taziye mesajı yayımladı.

Bakan Özersay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Perdelerin, kumaşların arasından sıcak samimi bir ses ve bakışla her zaman aklımızda, kalbimizde olacaksın. Nurlar içinde uyu Mustafa abi, ‘amcacık’ Lefkoşa Arasta’nın sembollerinden olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.