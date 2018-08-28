Arıklı Hükümetin İcraatlarını Eleştirdi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin icraatlarını ve ekonomik krizle ilgili önlemleri eleştirdi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, parti heyeti bayramın son gününde Değimenlik örgütünü ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, hükümet Türkiye’den yardım beklerken, bir CTP çalışanının Türkiye’yi hedef alan yazılar yazdığını savundu.

Başbakan Tufan Erhürman’ın partisinde etkisini kaybettiğini iddia eden Arıklı, ülkede yaratılan ekonomik ve sosyal kaosun sorumlusu olarak hedefe Türkiye’nin konulmak istendiğini savundu.

Hükümetin ekonomik önlemlerini de eleştirerek “çocuk kandırmacası” diye niteleyen Arıklı, mevcut yasalarla piyasanın düzenlenebileceğini ama bu becerilemiyorsa olağanüstü hal ilan edilerek piyasaya müdahale etmek gerektiğini savundu.

Açıklamada, YDP heyetinin, köy gezilerine bu hafta Esentepe ve Karşıyaka köylerini ziyaret ederek devam edeceği de belirtildi.