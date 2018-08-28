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26 Ağustos 2018 Pazar Saat 19:35
Irak’In Kuzeyine Hava Harekatı: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi. Operasy
Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.
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