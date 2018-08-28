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İran’Da Deprem Can Aldı
26 Ağustos 2018 Pazar Saat 19:35

İran’Da Deprem Can Aldı

İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Tazeabad ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 2 kişi öldü 241 kişi yaralandı. İran Acil Müdahale Kurumundan yapılan açıklamada, Tazeabad ilçesinde meydana gelen depremde, 2

İran’ın Kirmanşah eyaletine bağlı Tazeabad ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 2 kişi öldü 241 kişi yaralandı.
İran Acil Müdahale Kurumundan yapılan açıklamada, Tazeabad ilçesinde meydana gelen depremde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 241 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada da büyüklüğü 5,9 olarak ölçülen depremin yerin 8 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.

İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde ise Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri’nin konuya ilişkin yetkililerden bilgi aldığı ve halkın ihtiyaçlarının karşılanması için Acil Müdahale Kurumuna talimat verdiği belirtildi. Bu kapsamda, 41 arama-kurtarma ekibinin bölgede çalışma yaptığı aktarıldı.

Haberde, depremin Batı Azerbaycan ve Kürdistan eyaletinde de hissedildiği, vatandaşların geceyi dışarıda geçirdiği bildirildi.
Öte yandan depremin, Irak’ın başkenti Bağdat, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde yer alan Halepçe, Süleymaniye ve Erbil kentlerinde de hissedildiği bildirildi.

Irak-İran sınırında, 12 Kasım 2017’de meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde İran’ın Kirmanşah eyaletinde 620 kişi hayatını kaybetmişti.

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