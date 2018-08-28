Akaryakıt Fiyatlarına Zam !

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi.95 oktan benzin 55 kurus zam ile 4.97 TL, 98 oktan ise 56 kurus artışla 5.16 TL oldu. Fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak Benzine gelen zammın yanı sıra euro dizel ve gaz yağına da zam geldi. Eur