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Özersay:biz Suların Isınması İçin Değil, Soğuması İçin Girişim Yapıyoruz
28 Ağustos 2018 Salı Saat 09:28

Özersay:biz Suların Isınması İçin Değil, Soğuması İçin Girişim Yapıyoruz

Başbakan Yardımcısı,Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz’de suların ısınması için değil, soğuması için uluslararası diplomatik girişim yapmakta oluğunu söyledi. Özersay BRT’de yayınlanan �

Başbakan Yardımcısı,Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz’de suların ısınması için değil, soğuması için uluslararası diplomatik girişim yapmakta oluğunu söyledi.

Özersay BRT’de yayınlanan ‘Eksik Kalmasın’ programına katılarak Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama çalışmaları ve Türk tarafının girişimleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Türk tarafının, Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’de ağrılıklı olarak ortaya koyduğu siyasetin , Rum tarafının bölgede yapmayı planladığı araştırma, kazı gibi faaliyetlerin aynısını yapmak olduğunu söyleyen Özersay, bu aşamada bölgede bir felaket senaryosu yada gerginlik görmediklerini ifade etti.

Özersay “Tercih edilen bölgede, Kıbrıs’ta iki tarafın da üzerinde uzlaşmaya varabileceği, bir kapsamlı çözüm olursa bu ideal olandır ve bunun ortak bir biçimde kullanılmasıdır, ama daha gerçekçi bu aşamada tarafların birbirlerinin pozisyonlarına çok da fazla helal gelmeyecek şekilde , birinin diğerin tanıması, birinin diğerinin statüsünü aşağıya çekmesi sonucunu doğurmayacak şekilde, tarafların çözüm olmadan da bu konularda bir tür geçici ara uzlaşılara gidip, bu zenginliği çatışmaya dönüşmeksizin uluslararası piyasalara aktarmalarıdır. Bu çerçevede yüründüğü sürece ve akli selim davranıldığı sürece öyle bir çatışma öngörmüyorum” dedi.

Özersay uluslararası toplumun bu konudaki görüşünün Doğu Akdeniz’deki zenginliklerin iki topluma ait olduğu yönünde olduğunu ancak çözüm olmadan da taraflar bölgede araştırma yapabilir ifadesinden vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

Özersay “ Bugün için uluslarası aktörler altını çize çize bu kaynaklar ikinize de aittir.Ama Kıbrıslı Rumlar bunu çözüm olmadan da, kazar, çıkarır, istediği ile paylaşır, uluslararası piyasaya aktarır dediği sürece, Kıbrıs Rum tarafı bunu paylaşmaya yaklaşmayacaktır. Bunun en somut örneği kapsamlı çözümdür“ dedi.

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