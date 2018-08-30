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Özersay: Rum Yönetimi’Nin Üniversitelerimize Saldırıları Artıyor
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum Dışişleri Bakanlığının KKTC’de bulunan üniversiteleri ve KKTC limanlarını kullanan gemi şirketlerini giderek artan bir biçimde hedef aldığını ve son dönemde yaptığı girişimlerle Kıbrıs Türk tarafını ekonomik olarak bir kıskaca almaya çalıştığını söyledi.
Rum tarafının bu yaklaşımının iki taraf arasındaki ilişkilere zarar verdiğine dikkat çeken Özersay, “Öyle anlaşılıyor ki Kıbrıslı Türklerin sadece siyasi, kültürel ve sportif alanlarda değil aynı zamanda ekonomik alanlarda da nefes almasına maalesef Rum liderliğinin tahammülü yok. Her tarafa mektuplar göndererek ekonomik anlamda dünya ile temasımızı kesmeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Sonra da iki toplum arasındaki ilişkilerin gelişmesini istediklerini söylüyorlar, bu tam bir çelişkidir, kimse kusura bakmasın ama tam bir samimiyetsizliktir” ifadelerini kullandı.
Özersay “Biz ekonomik ilişkilerin gelişmesini, iki taraf arasındaki karşılıklı geçişlerin artmasını desteklerken Rum liderliğinin Kıbrıs Türkünü adanın kuzeyine hapsetmeye dönük bu türden adımları tam bir hayal kırıklığı yaratıyor. Rum tarafında bu zihniyet ve yaklaşımların varlığı bizi bu adada Kıbrıslı Türkler olarak varlığımızı sürdürme konusundaki mücadelemizden vazgeçiremez. Biz de kendi girişimlerimizi yapıyoruz ve her platformda bu anlamsız ve ilişkilere zarar veren uğraşlara karşı mücadele edeceğiz” dedi.
Özersay şöyle devam etti:
“Bir üniversitemizin İngiltere’deki bir başka üniversite ile olan işbirliği protokolüne bile tahammül edemiyor ve ilgili üniversitelere mektuplar göndererek üniversitelerimizin uluslararası alanda temas yapmasını dahi engellemeye çalışıyorlar. Limanlarımıza uğrayarak hizmet almaya çalışan gemilerin geçmişte kaptanlarını güney Kıbrıs’a ziyaretleri durumunda cezai soruşturmaya tabi tutarlarken şimdilerde bu gemilerin bayrak devletleri nezdinde girişimde bulunarak KKTC’deki ekonomik aktivitelerini engellemeye çalışıyorlar. Bu nasıl bir zihniyettir? Kıbrıs Türk tarafı ‘bir zihniyet değişimine ihtiyaç var’ derken aslında tam da bunu kastediyor.”
Rum tarafının bu girişimlerini anlamsız birtakım iddialara dayandırarak yapmaya çalıştığına da dikkat çeken Özersay şöyle dedi:
“Bu kabul edilebilir değildir. Kıbrıs Türk ekonomisinin temel iki ayağının yükseköğrenim ve turizm olduğunu bildikleri için bunu yaptıkları çok açıktır. Bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunları dünyanın her yerinde yüksek lisans ve doktoraya kabul alabiliyorken, diplomalarının tanınmasında herhangi bir sıkıntı yokken Kıbrıs Rum dışişleri yetkililerinin bu üniversitemizi, aslında hukuken hiçbir anlamı olmayan bir biçimde ‘yasa dışı’ ilan etmeye ve bu yolla örneğin İngiltere’deki Oxford Üniversitesi ile işbirliği yapmasını engellemeye çalışıyor. Bir yandan güneyden kuzeye geçişlerin ve harcamaların arttığı
bir dönemde diğer yandan bu türden çağ dışı uygulamaların yapılıyor olması ciddi bir çelişki teşkil etmektedir”
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans