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Abd İle Meksika Ticaret Müzakerelerinde Anlaştı
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.Trump, Oval Ofis’te Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile telefon üzerinden bir basın toplantısı düzenledi.
Yürürlüğe 1994’te giren ve ABD, Meksika, Kanada’nın üyesi olduğu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının adının değiştirileceğini belirten Trump, yeni anlaşmanın adının “ABD-Meksika ticaret anlaşması” olacağı bilgisini verdi.Trump, NAFTA’nın kötü bir çağrışımının olduğunu ve ABD’ye yıllardır zarar verdiğini savunarak, “Şu an yürürlükte olan anlaşmayı kaldıracağım ve ABD-Meksika anlaşması yürürlüğe girecek.” ifadesini kullandı.
“Bu yapılan en büyük ticaret anlaşması olabilir.” yorumunu yapan Trump, Kanada ile de ticaret müzakerelerinin kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.
Trump, ülkesiyle Kanada arasındaki ticaret müzakerelerinin kısa süre içinde başlayacağını aktarırken, Kanada ile ayrı bir anlaşma yapılabileceğini veya Kanada’nın ABD-Meksika arasındaki anlaşmaya katılabileceğini söyledi.
Öte yandan, Kanada’nın ABD’den ithal ettiği süt ürünlerinin bazılarına yüzde 300’e varan gümrük vergisi uyguladığına dikkati çeken Trump, “En kolayı Kanada’nın otomobillerine gümrük tarifesi uygularız ama önce onlara bir şans vereceğiz.” dedi.
Meksika Devlet Başkanı Nieto ise NAFTA’yı modernize etmek ve yenilemek için ABD ile aylardır çalışıldığını vurgulayarak, “Umarım Kanada da yeni anlaşmanın bir parçası olabilir.” şeklinde konuştu.ABD ile Meksika arasında ticaret anlaşmasına varıldığının açıklanmasının ardından New York borsasında endeksler ralli yaparken, günlük kazançları yaklaşık yüzde 1’e ulaştı.
TSİ 19.10’da Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,03 kazançla 26.055 puandan işlem gördü. Standard & Poor’s 500 Endeksi yüzde 0,76 artışla 2.896 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,93 yükselişle 8,020 puana ulaşırken, her iki endeks rekor seviyeye tırmandı.
Amerikan yasalarına göre, ABD ile Meksika arasındaki yeni anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Trump’ın Kongre’ye en az 90 gün önceden yeni bir ticaret anlaşması yaptığını haber vermesi gerekiyor.Yeni Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un 1 Aralık’ta göreve başlayacağı göz önüne alındığında, şu anki Meksika Başkanı Nieto’nun yeni anlaşmayı bu tarihten önce onaylaması bekleniyor.
Bu durumda, Kanada’nın da dahil olarak her 3 ülkeyi kapsaması amaçlanan yeni anlaşmanın ABD Kongresine zamanında yollanabilmesi için Trump’ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile en geç cuma günü ticaret konularında anlaşmaya varması gerekiyor.Uzmanlar, 5 iş günü içinde ABD ile Kanada arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının çözümünün zor olduğunun altını çizdi, iki ülkenin ticaret müzakerelerinin aylarca sürebileceğine dikkati çekiyor.
Bu durumda, ABD’nin Meksika ile yaptığı ticaret anlaşmasına benzer ikili bir anlaşmayı Kanada ile yapması öngörülüyor.ABD, Meksika ve Kanada’nın birbirleriyle olan yıllık ticaret hacmi yaklaşık 1 trilyon doları buluyor.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans