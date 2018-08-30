Burkina Faso’da Akaryakıt Stoku Tükendi

Afrika ülkesi Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da tanker ve kamyon şoförlerinin greve çıkması nedeniyle akaryakıt istasyonlarında benzin ve mazot sıkıntısı yaşanıyor.Karayolu Taşıyıcıları Örgütü ile Burkina Faso Kamyon Sürücüleri Birliği arasındaki yönetim krizi nedeniyle birliğe bağlı kamyon ve tanker şoförleri önceki gün önce greve gitti.

Şoförlerin greve çıkması nedeniyle başkentteki akaryakıt istasyonlarına iki gündür benzin ve mazot nakliyesi yapılamıyor.

UCRB üyesi tanker şoförü Ambroise Ouedraogo, OTRAF Başkanı Issoufou Maiga’nın tekelci yönetimine tepki olarak grev başlattıklarını söyledi.

“Çözüm arayışına girdik ancak Maiga, bizimle görüşmeyi kabul etmedi.” diyen Ouedraogo, tek çarenin Maiga’nın istifası olduğunu savundu.Bu arada, başkentte akaryakıt istasyonlarındaki stokların tükenmesiyle litre fiyatı 600 FCFA olan benzin, karaborsada 1000 FCFA’ya satılmaya başlandı.Büyük ölçüde ticari taksi ve motosikletin kullanıldığı Vagadugu’da akaryakıtın tükenmesi nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi.Öte yandan, başkente yakın bölgelerdeki akaryakıt istasyonlarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.