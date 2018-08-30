Hala Sultan’a Bayram Ziyareti

Kurban Bayramı münasebetiyle Din İşleri Başkanlığı’nca bugün Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirilecek.Din İşleri Başkanlığı bu konuda uyarıda bulundu.Sadece Din İşleri Başkanlığı konvoyu ile gidenler Tekke’yi ziyaret edebilecek.

Din İşleri Başkanlığı Hala Sultan Ziyareti konusunda uyarı yayınladı.Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan diğer ziyaretlerde olduğu gibi bu ziyarette de Hala Sultan Tekkesi’ne sadece Din İşleri Başkanlığı organizasyonuyla gidenler girebilecek.

Başkanlık konvoyu dışında Tekke’yi ziyarete gideceklerin, Tekkeye girmeleri mümkün olmayacak.Açıklamada, bu nedenle, Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret planlayan vatandaşların mağdur olmamaları açısından ziyaret için başka bir tarih seçmeleri gerektiği kaydedildi.