- Facebook Myanmar Ordusuna Ait Hesapları Kapattı
- Dövizde Son Durum!
- Özersay:biz Suların Isınması İçin Değil, Soğuması İçin Girişim Yapıyoruz
- Özersay: Rum Yönetimi’Nin Üniversitelerimize Saldırıları Artıyor
- Toplantı Bugün Saat 10.00’Da!
- Irak’ta Meclis İçin ‘büyük Koalisyon’ Arayışları
- Abd İle Meksika Ticaret Müzakerelerinde Anlaştı
- May’Den Milletvekillerine Kıbrıs Mektubu
- Işık Kitabevi’Nin 31.kitap Fuarı Bu Akşam Başlıyor
- Bakanlıktan Akaryakıt Fiyatlarıyla İlgili Açıklama!
- 22. Uluslararası Mağusa Kültür Ve Sanat Festivali Yarın Başlıyor
- Burkina Faso’da Akaryakıt Stoku Tükendi
- Albayrak: Fransa İle Ortak Hareket Etme Kararı Aldık
- Erdoğan, Alman Mevkidaşı Steinmeier İle Görüştü
- Abd İle Meksika Ticaret Müzakerelerinde Anlaştı
- Döviz, Haftaya Sakin Başladı
- Hala Sultan’a Bayram Ziyareti
- Medya Etik Kurulu: Gazetecilikte “Kaynak Hatası” Bahane Olarak İleri Sürülemez
- Akaryakıt Fiyatlarına Zam !
- Nami:imkanlar Verdiği Ölçüde Fiyat Artışlarını Engellemeye Çalışıyoruz
- Araç Kayıt, Eski Kthy Rezervasyon Binasına Taşınıyor
- Afganistan’Daki Deaş Elebaşı Öldürüldü
- Washington’Da Arakan Protestosu
- İtalya, Karaya Çıkarmadığı Göçmenlerin Gemiden İnmesine İzin Verdi
- Kıbrıs Sorunu
- İran’Da Deprem
- Ydü, Oyunculuk Ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına Öğrenci Alacak
- İran’Da Deprem Can Aldı
- Özersay: “Amcacık” Arasta’Nın Sembollerinden Olmaya Devam Edecek
- Irak’In Kuzeyine Hava Harekatı: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- “Kriz Komitesi” Oluşturulsun
- Arıklı Hükümetin İcraatlarını Eleştirdi
- Afganistan’Da Üst Düzey İstifalar
- Biri Gri Listede 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- Erhürman: Ubp Tarafından Yapılan Açıklama, Geçtiğimiz Koşulların Ciddiyetiyle Uyuşmuyor
- Türkiye İsrail’İ Kınadı
- Işık Kitabevi’Nin 31.kitap Fuarı Bu Akşam Başlıyor
- 22. Uluslararası Mağusa Kültür Ve Sanat Festivali Yarın Başlıyor
- Medya Etik Kurulu: Gazetecilikte “Kaynak Hatası” Bahane Olarak İleri Sürülemez
- Döviz, Haftaya Sakin Başladı
- Dövizde Son Durum!
- Facebook Myanmar Ordusuna Ait Hesapları Kapattı
- Abd İle Meksika Ticaret Müzakerelerinde Anlaştı
- May’Den Milletvekillerine Kıbrıs Mektubu
- Albayrak: Fransa İle Ortak Hareket Etme Kararı Aldık
- Bakanlıktan Akaryakıt Fiyatlarıyla İlgili Açıklama!
- Hala Sultan’a Bayram Ziyareti
- Burkina Faso’da Akaryakıt Stoku Tükendi
- Abd İle Meksika Ticaret Müzakerelerinde Anlaştı
- Erdoğan, Alman Mevkidaşı Steinmeier İle Görüştü
- Toplantı Bugün Saat 10.00’Da!
- Özersay: Rum Yönetimi’Nin Üniversitelerimize Saldırıları Artıyor
- Irak’ta Meclis İçin ‘büyük Koalisyon’ Arayışları
- Özersay:biz Suların Isınması İçin Değil, Soğuması İçin Girişim Yapıyoruz
- Nami:imkanlar Verdiği Ölçüde Fiyat Artışlarını Engellemeye Çalışıyoruz
- Akaryakıt Fiyatlarına Zam !
Bakanlıktan Akaryakıt Fiyatlarıyla İlgili Açıklama!
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı akaryakıt fiyatları konusunda açıklama yaptı.
Açıklama şöyle;
“Akaryakıt Yasası altında çıkarılan “2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük’’ gereği her 15 iş gününde bir yapılmaktadır. Hesaplama yapılırken Akdeniz Borsa’sının ürün bazında günlük yayımlanan platts değerleri baz alınmaktadır. Ürünün CIF kıymeti; günlük platts ortalamaları ile günlük Merkez Bankası Dolar satış kurunun çarpılmasıyla hesaplanmaktadır.
10 Temmuz – 30 Temmuz aralığında ortalama dolar kuru 4,7946 TL iken, 31 Temmuz – 20 Ağustos aralığında dolar kurunun ortalama değeri 5,5579 TL olarak hesaplanmıştır.
31 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanan fiyatlar aşağıdaki gibidir.
28 Ağustos 2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan fiyatlar ise;
FOB borsa fiyatları az da olsa düşüş göstermesine rağmen, dolar satış kurunun devamlı yükselmesi nedeniyle CİF mal bedeli de artmıştır.
Akaryakıt istasyonlarındaki satış fiyatı olan pompa fiyatını oluşturan bileşenler ise aşağıdaki gibidir. Halen 31.07.2018 tarihi itibariyle yürürlükte olan fiyatlar belirlenirken ki fiyatlandırmada dikkate alınan bileşenler aşağıdaki gibidir.
Pompa satış fiyatı: CİF mal bedeline; nakliye bedeli, rıhtım harcı, belediye tartı ücreti, turizm teşvik fonu, fiyat istikrar fonu, tarım sigortası fonu, ithalatçı şirket payı, gümrük vergisi, istasyon bayi payı ve katma değer vergisinin eklenmesiyle oluşmakta olup gerek uzun yıllardır gerekse halen yürürlükte olan pompa fiyatlarının oluşumunda da dikkate alınmıştır.
Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce Hükümetimiz fiyat istikrar fonu oranında indirime giderek gelirlerinden feragat etmiş ve buna ek olarak tüzük değişikliği yaparak FİF’te gelinebilecek alt limitin bile altına düşmüştür. Ancak gelinen aşamada, Türk Lirası’nın değer kaybetmeye devam etmesi nedeniyle kamu maliyesinin diğer mükellefiyetlerini de yerine getirebilmesi için, minimum seviyeye inen FİF gelirlerinden daha fazla indirime gidilemeyeceği sebebi ile akaryakıt fiyatlarının yeniden belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur. ”
- Hala Sultan’a Bayram Ziyareti
- Bakanlıktan Akaryakıt Fiyatlarıyla İlgili Açıklama!
- Arıklı Hükümetin İcraatlarını Eleştirdi
- Ydü, Oyunculuk Ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına Öğrenci Alacak
- Oğuz: Hükümete Önerimiz Görevini Bırakmasıdır
- Pulya Festivali Devam Ediyor
- Kurban Bayramı Devam Ediyor
- Atalay’Dan Kurban Bayramı Mesajı
- » Din-Gör-Sen Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı
- » Atalay’Dan Kurban Bayramı Mesajı
- » Lefkoşa Halk Dansları Festivali
- » “Kriz Komitesi” Oluşturulsun
- » Yeniboğaziçi, Yiğitcan Hekimoğlu’Na Plaket Verdi
- » Ak Parti’de Yeni Myk Açıklandı
- » Pulya Festivali’Nde Kıbrıs Gecesi Düzenlendi
- » Endonezya’nın Lombok Endonezya’Da 6,3 Büyüklüğünde Deprem
- » Hindistan’Daki Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor!
- » “Şişko Nuri” Hayatını Kaybetti
- » Myanmar’da 24 Binden Fazla Arakanlı Müslüman Öldürüldü
- » Fiji’De 8,2 Büyüklüğünde Deprem
- » Hatemi: Türkiye İle İyi Komşuluk İlişkilerimiz Var
- » Arıklı Hükümetin İcraatlarını Eleştirdi
- » Abd Başkanı Trump’tan Suriye Açıklaması
- » “Bayramda Şeker Yerine Kuru Yemiş İkram Edin”
- » Erhürman:halkın Esenliği İçin Bayramdan Sonra Da Çok Çalışmaya Devam
- » Afganistan’Da Üst Düzey İstifalar
- » Washington’Da Arakan Protestosu
- » Malazgirt Kahramanları Fener Alayı İle Yad Edilecek
- » Rusya: Abd, İngiltere Ve Fransa, Suriye’Yi Yeniden Vurma Hazırlığı Yapıyor
- » Çin’De Otel Yangını:18 Ölü
- » Ege Denizi’nde 4,9 Büyüklüğünde Deprem
- » İsrail Gazze’Yle Arasındaki Beyt Hanun Sınır Kapısını Kapattı
- » “Hamas, İsrail’le Ateşkes Görüşmelerini Sonlandırmalı”
- » Ak Parti Myk Belirlendi
- » Irak’In Kuzeyine Hava Harekatı: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- » Talat: Yanlışları Ve Doğrularıyla Ömür Boyu Barış İçin Çalıştı
- » Brt Web Ailesi Bayramınızı Kutlar
- » “Türkiye İnsani Yardımlarda Olağanüstü Bir Örnek”
- » Çevre Koruma Dairesi Altınkum’Da Yeniden Çevre Temizliği Yaptı
- » Venezuela’Da 7.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
- » Çavuşoğlu, Lavrov’La Görüştü
- » Rusya’Nın Abd’Deki Milyonlarca Dolarlık Aktif Varlığı Bloke Edildi
- » İtalya, Karaya Çıkarmadığı Göçmenlerin Gemiden İnmesine İzin Verdi
- » Erhürman: Ubp Tarafından Yapılan Açıklama, Geçtiğimiz Koşulların Ciddiyetiyle Uyuşmuyor
- » Facebook Myanmar Ordusuna Ait Hesapları Kapattı
- » Dövizde Son Durum!
- » Özersay:biz Suların Isınması İçin Değil, Soğuması İçin Girişim Yapıyoruz
- » Özersay: Rum Yönetimi’Nin Üniversitelerimize Saldırıları Artıyor
- » Toplantı Bugün Saat 10.00’Da!
- » Irak’ta Meclis İçin ‘büyük Koalisyon’ Arayışları
- » Abd İle Meksika Ticaret Müzakerelerinde Anlaştı
- » May’Den Milletvekillerine Kıbrıs Mektubu
- » Işık Kitabevi’Nin 31.kitap Fuarı Bu Akşam Başlıyor
- » Bakanlıktan Akaryakıt Fiyatlarıyla İlgili Açıklama!
- » 22. Uluslararası Mağusa Kültür Ve Sanat Festivali Yarın Başlıyor
- » Burkina Faso’da Akaryakıt Stoku Tükendi
- » Albayrak: Fransa İle Ortak Hareket Etme Kararı Aldık
- » Erdoğan, Alman Mevkidaşı Steinmeier İle Görüştü
- » Abd İle Meksika Ticaret Müzakerelerinde Anlaştı
- » Döviz, Haftaya Sakin Başladı
- » Hala Sultan’a Bayram Ziyareti
- » Medya Etik Kurulu: Gazetecilikte “Kaynak Hatası” Bahane Olarak İleri Sürülemez
- » Akaryakıt Fiyatlarına Zam !
- » Nami:imkanlar Verdiği Ölçüde Fiyat Artışlarını Engellemeye Çalışıyoruz
- » Araç Kayıt, Eski Kthy Rezervasyon Binasına Taşınıyor
- » Afganistan’Daki Deaş Elebaşı Öldürüldü
- » Washington’Da Arakan Protestosu
- » İtalya, Karaya Çıkarmadığı Göçmenlerin Gemiden İnmesine İzin Verdi
- » Kıbrıs Sorunu
- » İran’Da Deprem
- » Ydü, Oyunculuk Ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına Öğrenci Alacak
- » İran’Da Deprem Can Aldı
- » Özersay: “Amcacık” Arasta’Nın Sembollerinden Olmaya Devam Edecek
- » Irak’In Kuzeyine Hava Harekatı: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- » “Kriz Komitesi” Oluşturulsun
- » Arıklı Hükümetin İcraatlarını Eleştirdi
- » Afganistan’Da Üst Düzey İstifalar
- » Biri Gri Listede 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- » Erhürman: Ubp Tarafından Yapılan Açıklama, Geçtiğimiz Koşulların Ciddiyetiyle Uyuşmuyor
- » Türkiye İsrail’İ Kınadı
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans