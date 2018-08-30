Bakanlıktan Akaryakıt Fiyatlarıyla İlgili Açıklama!

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı akaryakıt fiyatları konusunda açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

“Akaryakıt Yasası altında çıkarılan “2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük’’ gereği her 15 iş gününde bir yapılmaktadır. Hesaplama yapılırken Akdeniz Borsa’sının ürün bazında günlük yayımlanan platts değerleri baz alınmaktadır. Ürünün CIF kıymeti; günlük platts ortalamaları ile günlük Merkez Bankası Dolar satış kurunun çarpılmasıyla hesaplanmaktadır.

10 Temmuz – 30 Temmuz aralığında ortalama dolar kuru 4,7946 TL iken, 31 Temmuz – 20 Ağustos aralığında dolar kurunun ortalama değeri 5,5579 TL olarak hesaplanmıştır.

31 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanan fiyatlar aşağıdaki gibidir.

28 Ağustos 2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan fiyatlar ise;

FOB borsa fiyatları az da olsa düşüş göstermesine rağmen, dolar satış kurunun devamlı yükselmesi nedeniyle CİF mal bedeli de artmıştır.

Akaryakıt istasyonlarındaki satış fiyatı olan pompa fiyatını oluşturan bileşenler ise aşağıdaki gibidir. Halen 31.07.2018 tarihi itibariyle yürürlükte olan fiyatlar belirlenirken ki fiyatlandırmada dikkate alınan bileşenler aşağıdaki gibidir.

Pompa satış fiyatı: CİF mal bedeline; nakliye bedeli, rıhtım harcı, belediye tartı ücreti, turizm teşvik fonu, fiyat istikrar fonu, tarım sigortası fonu, ithalatçı şirket payı, gümrük vergisi, istasyon bayi payı ve katma değer vergisinin eklenmesiyle oluşmakta olup gerek uzun yıllardır gerekse halen yürürlükte olan pompa fiyatlarının oluşumunda da dikkate alınmıştır.

Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce Hükümetimiz fiyat istikrar fonu oranında indirime giderek gelirlerinden feragat etmiş ve buna ek olarak tüzük değişikliği yaparak FİF’te gelinebilecek alt limitin bile altına düşmüştür. Ancak gelinen aşamada, Türk Lirası’nın değer kaybetmeye devam etmesi nedeniyle kamu maliyesinin diğer mükellefiyetlerini de yerine getirebilmesi için, minimum seviyeye inen FİF gelirlerinden daha fazla indirime gidilemeyeceği sebebi ile akaryakıt fiyatlarının yeniden belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur. ”