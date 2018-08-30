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28 Ağustos 2018 Salı Saat 09:29
Abd İle Meksika Ticaret Müzakerelerinde Anlaştı
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varıldığını, adının ise "ABD-Meksika Ticaret Anlaşması" olacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varı
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varıldığını, adının ise “ABD-Meksika Ticaret Anlaşması” olacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varıldığını, adının ise “ABD-Meksika Ticaret Anlaşması” olacağını belirtti.
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