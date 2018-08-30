30 Ağustos 2018 Perşembe
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Dövizde Son Durum!
28 Ağustos 2018 Salı Saat 09:30

Dövizde Son Durum!

Bayram tatili sonrası piyasalar yine hareketlendi. Geçen haftanın son işlem gününde 6,1356 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 1,4 azalışla 5,9990 seviyesinden tamamlamıştı. Bugün yeniden yükselişe geçen Dolar 6.20 seviyeleri

Bayram tatili sonrası piyasalar yine hareketlendi. Geçen haftanın son işlem gününde 6,1356 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 1,4 azalışla 5,9990 seviyesinden tamamlamıştı.

Bugün yeniden yükselişe geçen Dolar 6.20 seviyelerinden işlem görüyor.Euro 7.20, Sterlin ise 7.95 civarında hareket ediyor.

Piyasalar Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri ile ABD-Çin ticaret gerilimi başta olmak üzere küresel gelişmeleri takip ediyor.

Bu haber toplam 151 defa okunmuştur
Dövizde Son Durum! Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Dövizde Son Durum!
Bayram tatili sonrası piyasalar yine hareketlendi. Geçen haftanın son işlem gününde 6,1356 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 1,4 azalışla 5,9990 seviyesinden tamamlamıştı. Bugün yeniden yükselişe geçen Dolar 6.20 seviyeleri...
Döviz, Haftaya Sakin Başladı
Piyasalar bayram tatili sonrası yeni haftaya sakin başladı. Dolar bankalararası piyasada 6 lira civarında hareket ediyor. 12 Ağustos'ta 7 liranın üzerine çıkan dolar, atılan adımlar sonrası yönünü aşağı çevirdi. Euro 7 civarında,...
Abd Gerilimi Doları Fırlattı
ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım kararı alması sonucu Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde 4.98’in üzerinde işlem gören Dolar TL kuru gün içinde 5.09 seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD ...
Dolar 5Tl’yi Aştı
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklayacağı haberleri üzerine 5 TL'nin üzerine çıktı. Akşam saatlerinde 4,99 seviyelerine kadar çıkan dolar tarihi bir rekor daha kırarak 5 lirayı aştı. Yüksek enflasyon ve gü...
Imf: Euro Bölgesi’Nin Büyümesi Hala Güçlü
Uluslararası Para Fonu (IMF), Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin halen güçlü seyrini koruduğunu belirterek, yapısal reformların artırılması ve mali tamponların güçlendirilmesi çağrısında bulundu. IMF'nin Euro Bölgesi'n...
Dövizin Yükselişi Durdurulamıyor
Türkiye Merkez Bankası’nın faiz artırma ve daha fazla döviz satma yönündeki kararları dövizi frenlemedi.Döviz, faiz artırma kararının ardından bir miktar gerilese de da sabah saatlerinden itibaren yeniden yükselişe geçti. Piyasalarda d...
Döviz Zirve Üzerine Zirve Yapıyor
Döviz zirve üzerine zirve yapıyor, Türk Lirası eriyor. Dövizin dün gece yarısından itibaren başlayan sert yükselişi bugünün öğle saatlerine kadar sürdü. Piyasalarda Euro 5.7, Sterlin, 6.5, dolar ise 4.85 civarlarından işlem görüyor...
Döviz’De Yükseliş Devam Ediyor
Para piyasalarında, dövizin önlenemez yükselişi sürüyor. İngiliz sterlini günü 6 TL’den tamamladı. Euro 5.3, Dolar ise 4.45 civarlarından işlem görüyor
Moody’S, Türk Bankacılık Sistemine İlişkin Değerlendirme Yaptı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin bankacılık sistemine ilişkin değerlendirme notu yayımladı. Değerlendirmede, Türk bankacılık sisteminin görünümü, finansman ve varlık kalitesine ilişkin aşağı yönlü...
Türkiye Bankalararası Kart Merkezi, Kart Kullanıcılarını, Güvenlik Konusunda Uyardı...
Türkiye Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, bankalar tarafından sunulan güçlü teknolojilerin, Türkiye'yi banka ve kredi kartı dolandırıcılığı konusunda dünyanın en güvenli ülkelerinden biri haline getirdiğ...
Imf Türkiye’nin 2018 Büyüme Beklentisini Yükseltti
Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporunun Nisan 2018 sayısını "Konjonktürel İyileşme, Yapısal Değişim" başlığıyla yayımladı. Her yıl IMF-Dünya Bankası Toplantıları öncesi olmak üzere 2 kez ha...
Euro Bölgesi’Nde Ekonomik Güvende Büyük Azalış
Euro Bölgesi’nde ZEW Ekonomik Güven Endeksi bu ay bir önceki aya göre 11,5 puan azalarak 1,9 puana indi. Güven endeksi Almanya’da ise eksi seviyeye düştü. Euro Bölgesi’nde Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans