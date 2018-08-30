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Medya Etik Kurulu: Gazetecilikte “Kaynak Hatası” Bahane Olarak İleri Sürülemez
28 Ağustos 2018 Salı Saat 09:30

Medya Etik Kurulu: Gazetecilikte “Kaynak Hatası” Bahane Olarak İleri Sürülemez

Medya Etik Kurulu’ndan (MEK) yapılan açıklamaya göre Kurulu’a yapılan bir şikayette 24 Temmuz günkü Haber Kıbrıs’ta yer alan ve Kamil Kolcu tarafından yazılan haberde, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlamero

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Kurulu’a yapılan bir şikayette 24 Temmuz günkü Haber Kıbrıs’ta yer alan ve Kamil Kolcu tarafından yazılan haberde, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu’nun gerek mesleğini gerekse şahsiyetini rencide edici ve araştırma yapılmadan, yalana dayalı bir haber yayınladığı iddia edildi.

Açıklamada;

“Hüseyin Ekmekçi ,Bertuğ Topal ve İrfan Gündüzler’e konuyla ilgili görüşlerini MEK’e bildirmek için 8 Ağustos günü bir yazı yazılmıştır.

14 Ağustos günü Sn. Bertuğ Topal’dan gelen yanıtta şöyle deniyor:
“Öncelikle kurula yapılan şikayetin haklılığı noktasında Haber Kıbrıs olarak bir şüphemiz yok.
Yazarımız Kamil Kolcu’nun kaynakları tarafından kendisine bazı konularda yanlış bilgi aktarılması sonrasında ortaya çıkan haberin ardından hakkında iddialar bulunan kişiye haberin ardından söz hakkı verilmiştir.

Cevap hakkının sitemizde yayınlandığı haberin linkini aşağıda sizlere iletiyorum.
Öte yandan yazarımız Kamil Kolcu konu haber ile ilgili sosyal medyadan bir özür yazısı da yayınlamıştır. Onu da ek olarak sizlere mailde aktarıyorum.
Haber Kıbrıs olarak böyle bir olayın içerisinde kendimizi bulduğumuz için üzgünüz.”

MEK’e gönderilen özür yazısında şöyle deniyor: “ Halter ve Vücut Geliştirme Başkanı Ali Dahlameroğlu’nun Türkiye Vücut Geliştirme Merkez Hakem Kurulu görevinden alındığı haberini yaptım geçen hafta” Özür yazısında herhangi bir isim yoktur ama konuya giriş cümlesinden bu satırların Sn. Kâmil Kolcu tarafından kaleme alındığı anlaşılmaktadır.Sn. Kolcu şöyle devam ediyor yazısına:

“Yanlış bir bilgi aldım.Gazetecilikte kaynak hatası…Birkaç yerden teyit ettim ve haberi yaptım.Böyle şeyler olur bu meslekte.Eğer yanlışsa özür dilemesini de biliriz biz.”

Aslında gazeteciliğin temel ilkelerine ve etik kurallarına özen gösterildiği zaman bu meslekte yani gazetecilikte başkalarına çamur atmak amacıyla haber yapılmaz ve yapılmamalıdır. Gazeteciliğin temel kurallarına uyulmuş olsaydı, ilk yapılması gereken işlerden biri “karşı tarafa” yani Ali Dahlameroğlu’na konuyla ilgili görüşlerini sormak olmalıydı.

Ayrıca Sn. Kolcu, “Biz özür dilemesini de biliriz” diyor ama aslında özür dilemiyor. Özür dilemesini bilmek başka, özür dilemek daha başka.

Öte yandan Haber Kıbrıs’ın Yazı İşleri Müdürü Bertuğ Topal, haberin yanlı ve yanlış olduğunu kabul ediyor ve üzüntülerini belirtiyor.

Haberin yazarı Kâmil Kolcu bir meslek kazasına kurban gittiğini belirterek aslında etik kuralları çiğnediğini kabul etmediği sonucuna vardığımız nedeniyle Haber Kıbrıs’ın uyarılması uygun görülmüştür.Kamu oyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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Medya Etik Kurulu: Gazetecilikte “Kaynak Hatası” Bahane Olarak İleri Sürülemez Haberi

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Medya Etik Kurulu: Gazetecilikte “Kaynak Hatası” Bahane Olarak İleri Sürülemez
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