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22. Uluslararası Mağusa Kültür Ve Sanat Festivali Yarın Başlıyor
28 Ağustos 2018 Salı Saat 09:30

22. Uluslararası Mağusa Kültür Ve Sanat Festivali Yarın Başlıyor

Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, yarın dünyaca ünlü Reggea grubu Inner Circle’ın Salamis Antik Tiyatro’daki konseriyle başlıyor. Bu yıl 28 Ağustos–12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 22. Uluslararası Mağusa K

Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, yarın dünyaca ünlü Reggea grubu Inner Circle’ın Salamis Antik Tiyatro’daki konseriyle başlıyor.
Bu yıl 28 Ağustos–12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nde tüm etkinliklerin başlama saati 21:00 olacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında, 29 Ağustos Çarşamba Salamis Antik Tiyatro’da, “Kıbrıslı Müzisyenlerden Barış Manço’yu Anma Gecesi; 31 Ağustos Cuma Othello Kalesi’nde Türkiye’nin ünlü sanatçıları Ahmet Aslan – Erdal Erzincan’nın konseri; 4 Eylül Salı akşamı KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, T.C. Devlet Çoksesli Korosu’ndan Carmına Burana; 5 Eylül Çarşamba akşamı Othello Kalesi’nde, Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal “Gül Sunal Ölümsüz Komedyen Kemal Sunal’ı Anlatıyor” standup gösterisi; 7 Eylül Cuma akşamı Othello Kalesi’nde geleneksel Kıbrıs kıyafetlerinin sergileneceği “Bir Kıbrıs Destanı” adlı bir Gala Defilesi; 11 Eylül Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da, Okan Ersan’ın “Okan Ersan &Noise Adventure konseri ; 12 Eylül akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Teoman konseri yer alıyor.

Bilet fiyatları Inner Circle 30 TL, Teoman 30 TL, Ahmet Aslan– Erdal Erzincan konseri 20 TL, Carmına Burana 20 TL, Gül Sunal Stand Up 20 TL, Okan Ersan &Noise Adventure 20 TL, Barış Manço’yu Anma Gecesi 10 TL olarak belirlenirken, “Bir Kıbrıs Destanı” Gala defilesi ücretsiz izlenebilecek. Biletlerin satışı etkinlik girişlerinde olacak.

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