Işık Kitabevi’nin 31.Kitap Fuarı bu akşam başlıyor.Işık Kitabevi’nin 31. Kitap Fuarı, bu akşam 20.30’da açılış kokteyili ile başlıyor.

Tüm kitapların yüzde 10 indirimli satılacağı fuar, pazar hariç her gün 09.00 – 13.00 ve 17.00- 24.00 saatleri arasında pazar günleri ise 17.00-24.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Fuar, “Kırılma” temasıyla Lefkoşa’da Gençlik Merkezi’nin faaliyet gösterdiği Kızılbaş Kilisesi’nde yer alacak.Fuarda bu yıl ilk kez verilecek Edebiyat Hizmet Ödüllerini, Neriman Cahit ve Mustafa Gökçeoğlu alacak.Fuarın bu yılki onur ödülü “yerel yönetimlere yeni bir anlayış getiren ve onurlu duruşundan dolayı” temasıyla Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ye verilecek.

Fuara Türkiye’den araştırmacı yazar Tanıl Bora konuk olacak. Güney Kıbrıs’tan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, panelde konuşacak.Fuarda, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nin karikatür sergisi ve sohbet toplantısı da yer alacak.Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği de Türkiye’den “teyit.org” sitesinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni’nin katılımıyla söyleşi düzenleyecek. Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’yle de bir panel ve şiir gecesi gerçekleştirilecek.“Kırılma” temalı Fuar, 7 Eylül’e kadar devam edecek.