İlköğretimde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

İlköğretimde 2018-2019 eğitim yılı bugün başladı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilkokullar ve bazı özel ilkokullar bugün ders başı yaptı.

Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi bünyesindeki ortaokul ve liseler ise yarın açılıyor.

Genel orta eğitim ve mesleki teknik okullar 7 Haziran’da, ilkokullar ise 13 Haziran’da tatile girmişti.