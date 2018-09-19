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Trump’tan Rusya Soruşturmasına “cadı Avı” Benzetmesi
17 Eylül 2018 Pazartesi Saat 10:01

Trump’tan Rusya Soruşturmasına “cadı Avı” Benzetmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Trump, Twitter hesabından, seçim zamanında kendi ekibinden bazı yetkililerin Rusya ile görüşmeler yaptığı iddiası kapsamında Savcı Mueller'in yürüttüğü soruşturmaya ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Tr

ABD Başkanı Donald Trump, Trump, Twitter hesabından, seçim zamanında kendi ekibinden bazı yetkililerin Rusya ile görüşmeler yaptığı iddiası kapsamında Savcı Mueller’in yürüttüğü soruşturmaya ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın yürüttüğüsoruşturmayı “cadı avına” benzeterek, “Bu, ülke için tamamen haksız ve kötü olduğu gibi hukuka da aykırı.” değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturmayı “cadı avı” olarak nitelendiren Trump, “Robert Mueller’in kanunsuz cadı avı, bir suç bulmak için devam ediyor. Hillary Clinton’ın seçim kampanyası haricinde Rusya ile hiçbir zaman gizli anlaşma olmadı; bu yüzden 17 öfkeli Demokrat Senatör bulabilecekleri her şeye bakıyorlar. Bu, ülke için tamamen haksız ve kötü olduğu gibi hukuka da aykırı.” ifadelerini kullandı.

Trump, bu ifadelerinin hemen ardından kendi yönetimine yakınlığıyla bilinen haber kanalı Fox News’e yönelik de “Az önce Fox News’te Maria Bartimo ile Pazar Sabahı Özel programını izledim. Rusya aldatmacasını ve devlet yolsuzluğunu anlamak isteyenler için kesinlikle izlenmesi gereken bir program. Bu akşam Foxİş’te tekrar yayınlanacak. İzlenmeli.” mesajını paylaştı.

Rusya’nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller’in sorumluluğunda sürdürülen soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Trump’ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Soruşturmada şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Trump’ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.

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