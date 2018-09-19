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Girne’De Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
18 Eylül 2018 Salı Saat 09:12

Girne’De Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak

Girne İlçesi’ne bağlı Edremit, Girne Amerikan Üniversitesi Erkek Yurdu'nun batısı, Meriç Erülkü Sitesi ile civarı ve Ilgaz’da yarın 09:00 ile 14:00 arası elektrik enerjisi kesik olacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen b

Girne İlçesi’ne bağlı Edremit, Girne Amerikan Üniversitesi Erkek Yurdu’nun batısı, Meriç Erülkü Sitesi ile civarı ve Ilgaz’da yarın 09:00 ile 14:00 arası elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesintinin; orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle olacağı ifade edildi.

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Girne’De Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak Haberi

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