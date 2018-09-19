Töre: Rumların Yok Etme Ve Sindirme Planları Devam Ediyor

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türkleri sindirme ve yok etme çabalarının artarak devam ettiğini savundu.

Zorlu Töre, adli yılın açılışı vesilesiyle yayımladığı mesajda, Rumların Kıbrıs Türk halkına uyguladığı yok etme ve sindirme planları artarak devam ettiğini söyledi.

KKTC’nin en büyük şemsiye olduğunu kaydeden Töre, temel hak ve özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün temel ilke olması gerekirken dünya genelinde güçlülerin egemen olduğunu belirtti.

Töre, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların devam ettiğine işaret etti.