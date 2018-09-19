Erdoğan Ve Putin’Den İdlib’De Silahsız Bölge Kararı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Heyetlerarası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin, “15-20 kilometrelik silahsızlanma bölgesi kurulacak. 15 Ekim’de ağır silahlar İdlib’den çekilmeye başlayacak” dedi.

“Bugün özellikle Suriye’deki çözüm arayışı konularını ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Rusya ve Türkiye olarak Suriye’deki krizin çözülmesi ve İdlib’deki durumlarını değerlendirdik. Çok önemli mutabakatlara ulaştık. Rusya’nın endişeleri İdlib’de bulunan savaşçıların saldırı tehlikesini ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik ve 15 Ekim tarihinde silahsızlanma bölgesi 15-20 kilometreye kadar temas hattı üzerinden bir bölge kurma kararı aldık. Nusra o bölgeden çekilecek, muhalif gruplar ağır silahlarıyla birlikte çekilecek.”

“Rusya ve Türkiye terörle mücadelede kararlılıklarını teyit ettiler. Bizim düşüncelerimize göre alınan kararların yerine getirilmesi, Suriye’deki sürecin hızlandırılması, Cenevre’deki görüşmelerin hızlanması, Suriye’deki barışa katkı sağlayacaktır.”

Putin’den sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor.

Erdoğan, “İdlib’de silahsızlandırılmış bölge oluşturulacak. Muhalifler bulundukları bölgede kalmaya devam edecek. Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesine saldırılmayacağını temin için gereken tedbirleri alacaktır”

“Kıymetli dostum Putin’le bu yıl dördüncü kez bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gerektiğinde telefonla fikir teatisinde bulunuyoruz. İşbirliğimiz gelişip güçleniyor. Ticaret hacmimizdeki gelişme sürüyor. Bu yılın ilk yarısında yüzde 33 bir yükseliş söz konusu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Rus turistler ilk sırada yer alıyor. Vizesiz seyahat rejiminin bir an önce yeniden başlaması yönündeki beklentimiz devam ediyor. Bu konuda ilgili bakanlıklar çalışmalarına devam ediyor.”

“Suriye konusunu Tahran’da ele almıştık. Bugün Tahran’da vardığımız mutabakatı nasıl hayata geçireceğimizi konuşma fırsatı bulduk. İdlib meselesinin Astana ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmak konusunda mutabıkız.”

“Muhalifler ve rejim arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına karar verdik. Muhalifler bulundukları alanda kalacak. Radikal grupların söz konusu bölgede faaliyet göstermemesini birlikte sağlayacağız.”

“Bu kararla büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtiğimize inanıyorum. Bu görüşmemizde ayrıca Suriye’de varlık gösteren teröristlerin İdlib’de sınırlı olmadığının altını çizdik. PYD ve YPG Suriye’nin geleceğine yönelik en büyük tehdittir. Bu terör bataklıklarının kurutulması gerekiyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı hareketleriyle bu yönde adım attık.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ortak basın toplantısı sonrası hemen açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İdlib’de askeri operasyon düzenlenmeyeceğini söyledi.

Soçi’deki zirve sonrası Türkiye ve Rusya arasında “İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı.

