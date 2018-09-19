Erdoğan-Putin Görüşmesi Başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için özel uçak “CAN” ile saat 14.05’te Rusya’nın Soçi kentine gitti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Putin arasındaki kritik görüşme başladı.

Geçen hafta İran’ın başkenti Tahran’da Ruhani’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Suriye” konulu Türkiye-Rusya-İran Zirvesi’nin müzakere süreci, tüm dünya televizyonlarına da ilk kez canlı yansımıştı. 7 Eylül’deki bu zirve daha önce Soçi ve Ankara’da da liderler düzeyinde gerçekleştirilmişti.

Meseleye yönelik görüşme trafiğinin bir yenisine bugün Soçi ev sahipliği yapıyor. Son 10 günde ikinci kez “Suriye” meselesi için yan yana gelen Erdoğan ve Putin, bu yıl toplamda dördüncü kez baş başa görüşüyor.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Johannesburg, Ankara ve Tahran’da baş başa bir araya gelmişti.

Bu yıl Başkan Erdoğan ile Putin, başta “Suriye” olmak üzere bölgesel, ikili ilişkiler ve ekonomi gibi farklı konularda birçok kez telefonda görüştü.

Erdoğan ve mevkidaşı Putin’in bugün Soçi’de İdlib’e yönelik son gelişmeleri ele alması bekleniyor.

