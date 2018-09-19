Florence Kasırgasında Ölenlerin Sayısı 31’E Yükseldi

ABD’yi etkisi altına alan Florence kasırgasında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Kasırgada ölenlerin sayısı 31’e yükseldi.

Kuzey Carolina eyaletinde su baskınları nedeniyle 120 bin kişinin yaşadığı bir kentin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesildi, yaklaşık bir milyon kişi elektriksiz kaldı.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, basına yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle eyalette 25 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Eyaletteki krizin devam ettiğini vurgulayan Cooper, “Yıkıcı seller ve rüzgarlar hala insanların canına kastediyor. Kuzey Carolina’nın birçok bölgesinde tehlike sürüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Kuzey Carolina’nın sahil şeridinde yer alan Wilmington kenti de araç giriş çıkışına kapatıldı. Kente yardım çalışmaları havadan yapılıyor.

Kasırganın vurduğu bir başka eyalet olan Güney Carolina’da da şu ana kadar 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal Kasırga Merkezi, Florence kasırgasının hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın “tropik depresyon” seviyesine düşürüldüğünü duyurmuştu.