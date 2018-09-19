Engin Baytar, Yeşilova’Da

K-Pet Süper Ligi’nde üst sıraları hedefleyen Merit Alsancak Yeşilova bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Baroni’yi getirmek için gösterdiği çaba sonuç vermeyince bir dönem Trabzonspor ve Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu Engin Baytar’ı transfer etti.

Merit Alsancak Yeşilova Kulüp başkanı Redif Nurel milli futbolcu ile dün Futbol Federasyonu’nda sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

Orta sahanın yıldızı konumundaki 35 yaşındaki Engin Baytar son olarak Karadeniz Ereğli Belediyespor’da forma giyiyordu.