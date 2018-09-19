Hentbolda Antrenörler Seminerden Geçti

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 1.Zorunlu Antrenör Gelişimi Semineri yapıldı.

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 1.Zorunlu Antrenör Gelişi Semineri dün yapıldı. Lapta Gençlik Kampı’nda gerçekleşen seminerin 1. Oturumunda Hentbolda Core Antrenman konusu işlendi. Oturum Yrd.Doç.Dr.Deniz Erdağ tarafından verildi. Seminerin 2.oturumunda ise Hentbolda kaleci antrenmanı konusu işlendi. Oturum eğitmen Erdal Kaynak tarafından gerçekleştirildi.