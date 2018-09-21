New York Öncesi Bilgilendirme

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York temasları öncesinde Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen partilerle bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı, yarın hükümetle yaptığı olağan görüşmeler çerçevesinde hükümette yer alan partilerin liderleri ile Kıbrıs sorunu bağlamında durum değerlendirmesi yapacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cuma günü de Cumhuriyet Meclisi’ndeki muhalefet partilerinin liderleri ile bir araya gelecek.

Hükümet partileri ile yarın Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak toplantı saat 10:00’da, Cuma günkü toplantı ise 11:00’de olacak.