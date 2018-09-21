Harmancı Tufad Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği Başkanı Ali Tümsoy ile dernek yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği Başkanı Ali Tümsoy, ziyarette Başkan Harmancı’ya dernek çalışmaları ile ilgili bilgi vererek, 13 Ekim Cumartesi günü Lefkeliler Hanı’nda bu yıl ikincisini gerçekleştirecekleri “TUFAD Şeherde” isimli iki toplumlu etkinliğe davet etti.

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği Başkanı Ali Tümsoy geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri etkinliğin bu yıl da yapılacak olmasının mutluluğunu yaşadıkları belirterek, halk danslarının dostluk ve kardeşlik adına birleştirici bir öneme sahip olduğunu söyledi.

13 Ekim Cumartesi günü saat 10:00 ile 18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte Kuzey Kıbrıs’ın yanı sıra Güney Kıbrıs’tan da folklor ekiplerinin gösteriler sunacağını belirten Tümsoy, etkinlikte ayrıca müzik gruplarının da yer alacağını söyledi.

Geçen yılki etkinliğin LTB ile işbirliği içinde hayat bulduğunu ifade eden Tümsoy, bu yıl da yine etkilik organizasyonunda LTB ile birlikte hareket etmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı TUFAD’ın önemli ve güzel organziasyonlara imza attığını belirterek, dernek üyelerini kutladı. TUFAD tarafından geçen yıl ilki gerçekleştirilen etkinliğin Surlariçi’ne ayrı bir renk kattığını ifade eden Başkan Harmancı, diğer dernek kurum ve kuruluşlara olduğu gibi TUFAD ile de işbirliği içerisinde hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.