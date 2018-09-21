Ydp Ulukışla’Da Açık Hava Toplantısı Gerçekleştirdi

Yeniden Doğuş Partisi yetkilileri, Ulukışla köyünü ziyaret ederek açık hava toplantısı gerçekleştirdi.

YDP’den verilen bilgiye göre, toplantıda konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, emekçinin sesi olarak iktidara gelenlerin, ekonomiyi patronlara teslim ettiğini savundu.

“Hükümetin patronların çıkarını koruduğunu” ileri süren Arıklı, hükümetin işçiyi, emekçiyi, köylüyü koruyacak en ufak bir tedbirinin olmadığını iddia etti.

Arıklı, “Emekçiden yana olduğunu iddia edenlerin içine düştüğü durum son derece üzücüdür” dedi.

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ise, okulların sorunlarla açıldığını söyleyerek, sorunlar karşısında sendikaların sesini çıkarmadığını savundu.

Büyükyılmaz ,“Bu ülkede ilkesizlik ve çifte standart oldukça bir yere varmamız mümkün değildir. Başka partiler hükümette olsa idi ve bu sorunlar yaşansaydı, bu sendikalar bakanlığın altını üstüne getirir, günlerce grev yaparlardı” iddiasında bulundu.