Gaü Ve Salamanca Üniversitesi Arasında Akademik İşbirliği Protokolü İmzalandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve İspanya’nın Salamanca Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı. GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, protokole GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve Salamanca Üniversitesi Rektör