Yabancıların Türk Vatandaşlığına Geçişi Kolaylaştırıldı

“Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmeleri için gerekli şartlar yeniden düzenlendi.

Daha önce, vatandaşlık kazanabilmek için karşılanması gereken en az 2 milyon Amerikan doları tutarında sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası olarak değiştirildi.

En az 1 milyon Amerikan doları tutarında taşınmazın tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alınması hükmü de yönetmelikle değiştirildi. 250 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında taşınmazı satın alan yabancılar bu haktan yararlanabilecek.

Vatandaşlığa geçmek için oluşturulması gereken istihdam rakamı ise 100 kişiden 50 kişiye düşürüldü.

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişikliklerin ardından ilgili yönetmeliği 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının yeni hali şöyle oldu:

“ Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,

b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,

ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.

e) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.”

Aynı maddede yapılan bir diğer değişiklik de yönetmelikte sıralanan koşullardan herhangi birini karşılayan bir yabancının vatandaşlığa geçiş kararıyla ilgili oldu.

Daha önceki yönetmelikte ilgili Bakanlığın teklifinin ardından Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa geçişin yapılacağı belirtiliyordu.

Yeni düzenlemelerde Bakanlığın teklifi ibaresi kaldırılarak, karar alma merci olarak cumhurbaşkanı ifadesi eklendi.