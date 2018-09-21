Çavuşoğlu: İdlib Bölgesinin Sınırları Korunacak

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib bölgesinin sınırlarının korunacağını İdlib’in statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammouri ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, İdlib’de sağlanan silahsız bölge kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Sınırlar korunacak, herkes yerinde kalacak”

Soçi mutabakatına göre İdlib’in sınırları korunacak. Statüsünde değişiklik olmayacak. Herkes yerinde kalacak.

“Saldırı olmaması için Rusya tedbir alacak”

Ateşkes sağlanıyor. Buraya kimse saldırmayacak. Saldırı olmaması ve rejimin İdlib’e girmemesi için Rusya tedbir alacak.

“Siviller kalacak, teröristler çıkartılacak”

15-20 km derinliğinde alan ağır silahlardan arındırılacak. Siviller kalacak. Sadece terörist gruplar çıkartılacak Bölge radikallerden temizlenecek. Halk, ılımlı muhalefet yerinde kalıyor. Ateşkes sağlanıyor.

15 Ekim itibarıyla ağır silahlar silahtan arındırılmış bölgeden çekilecek “İlave asker takviyesi yapmamız lazım”

İdlib’e ilave asker takviyesi yapmamız lazım. 12 gözlem noktamız olacak.

“Suriye’deki ticaret yolları trafiğe açılacak”

Bu yıl sonuna kadar ticaret için önemli olan M4 ve M5 otoyolları trafiğe açılacak.

(TRT