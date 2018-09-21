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19 Eylül 2018 Çarşamba Saat 15:23
Türkiye Merkez Bankası Tl Faizini 13’E Yükseltti
Türkiye Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e yükseltti. Karar zorunlu karşılıkları TL olarak tutulmasını teşvik edilmesini amaçlıyor. (NTV)
Türkiye Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7’den yüzde 13’e yükseltti.
Karar zorunlu karşılıkları TL olarak tutulmasını teşvik edilmesini amaçlıyor.
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