New York Öncesi Bilgilendirme

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı New York temasları öncesinde Kıbrıs sorunu konusunda değerlendirme yapmak amacıyla Mecliste temsil edilen siyasi partilerin yetkilileriyle görüşmeye bugün başladı.

Akıncı bugün hükümetle yaptığı olağan görüşmeler çerçevesinde hükümette yer alan partilerin liderleri ile Kıbrıs sorunu bağlamında durum değerlendirmesi yapıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın da Cumhuriyet Meclisi’ndeki muhalefet partilerinin liderleri ile bir araya gelecek.