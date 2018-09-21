İş Kazalarına Bir Kurban Daha!

3 Eylül’de, İskele’de Zong Zai Sitesinde inşaatı devam eden binanın birinci kat balkonuna tankerden su aktarmak için hortum çektiği esnada dengesini kaybederek 3.5 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Bangladeş uyruklu 37 yaşındaki Rafıqul İSLAM, dün saat 17:00 sıralarında yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.