Dövizde Son Durum!

Piyasalarda gözler bugün açıklanacak Orta Vadeli Program’a çevrildi.Bankalararası piyasada dolar/TL 6,26 civarında hareket ediyor. Merkez Bankası’nın geçen haftaki sert faiz artışıyla 6 lira sınırına kadar gerileyen dolar hafta içinde 6,46’ya kadar yükselmesi sonrasında yeniden geriledi.

Euro/TL de 7,30 seviyesinde hareket ediyor. Sterlin/ TL ise 8.27 seviyelerinde hareket ediyor.OVP’de büyüme, enflasyon, cari açık gibi makroekonomik verilere yönelik yeni tablo ortaya konacak.