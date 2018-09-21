Lösemili Çocuklar İçin Kermes Düzenleniyor

Girne Ada Lions Kulübü ile Girne Belediyesi Çocuk Onkoloji Bölümüne cihaz alımı için kermes düzenleyecek. Girne Ada Lions Kulübü ile Girne Belediyesi işbirliğinde,Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümüne cihaz alımı için kermes düzenlenecek.

Girne Ada LionsKulübü’nden yapılan açıklamada, kermesin Cumartesi günü Girne Kordonboyu’nda saat 15.00 ‘de yapılacağı belirtildi.