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20 Eylül 2018 Perşembe Saat 11:49
Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi ve trafo monte çalışması nedeniyle bugün Yenierenköy’de bazı bölgelere 8 saat elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu İskele Bölge amirliğinden verilen bilgiye gör
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi ve trafo monte çalışması nedeniyle bugün Yenierenköy’de bazı bölgelere 8 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu İskele Bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, sabah 09.00 ile öğleden sonra 17.00 saatleri arasında; Yenierenköy Lisesi ve Türet Market bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.
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