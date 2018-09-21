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Okçularımız Antalya’Da..!
20 Eylül 2018 Perşembe Saat 11:50

Okçularımız Antalya’Da..!

KKTC Okçuluk Federasyonu Minik Yıldız ve Genç Milli Takımları 20-23 Eylül tarihleri arasında Antalya’da yapılacak organizasyona katılıyor. Federasyonun Ana Spornsoru olan Antalya BVE Okçuluk Akademisinin organize ettiği Summer kamp organiza

KKTC Okçuluk Federasyonu Minik Yıldız ve Genç Milli Takımları 20-23 Eylül tarihleri arasında Antalya’da yapılacak organizasyona katılıyor.

Federasyonun Ana Spornsoru olan Antalya BVE Okçuluk Akademisinin organize ettiği Summer kamp organizasonu kapsamında Kuzey Kıbrıs Okçuluk Federasyonu minik, yıldız ve gençlerden oluşan 18 kişilik Milli sporcu kadrosu ve 3 Federasyon resmi Antrenörü ile etkinlikte yer alacak.

Kamp kapsamında Yarışma organizasyonu yanısıra sporcu eğitim ve geliştirme seminerine de katılacak olan kafile 23 Eylül tarihinde Adaya dönecek

 

20-23 Eylül 2018 BVE Okçuluk Akademisi Antalya yarışması milli takım kadrosu

Minik Erkek

 

Minik ERKEK

 

Yıldız Bayan

1-Ceren Bulancak    BÜY             

2-İdal Kutluhan        Yenikent  

3-Erin Çiftçi Güzok    

 

Yıldız Erkek

1-Çetin Erdinç              GÜZOK     

2-Eren Paşa                   MGA         

3-Doğu Afşin Kızılca     GAÜ          

 

Genç Bayan

1- Sadıka Cemmedo            İSKELE 

2- Efsane Bulancak           BAF       

3- Pembe Uluç                    GÜZOK  

 

Genç Erkek

1- Eray Merttürk       BAF             

2- Melih Yağız               YENİKENT  

3- Arçın Çelikesmer   MGA            

 

 

Yöneticiler

Osman Tez                    Yönetici minik

Iraz Yücesoylu Paşa      Yönetici yıldız-genç

Atlan Çelik     Antrenör

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