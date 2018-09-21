Okçularımız Antalya’Da..!

KKTC Okçuluk Federasyonu Minik Yıldız ve Genç Milli Takımları 20-23 Eylül tarihleri arasında Antalya’da yapılacak organizasyona katılıyor.

Federasyonun Ana Spornsoru olan Antalya BVE Okçuluk Akademisinin organize ettiği Summer kamp organizasonu kapsamında Kuzey Kıbrıs Okçuluk Federasyonu minik, yıldız ve gençlerden oluşan 18 kişilik Milli sporcu kadrosu ve 3 Federasyon resmi Antrenörü ile etkinlikte yer alacak.

Kamp kapsamında Yarışma organizasyonu yanısıra sporcu eğitim ve geliştirme seminerine de katılacak olan kafile 23 Eylül tarihinde Adaya dönecek

20-23 Eylül 2018 BVE Okçuluk Akademisi Antalya yarışması milli takım kadrosu

Minik Erkek

Minik ERKEK

Yıldız Bayan

1-Ceren Bulancak BÜY

2-İdal Kutluhan Yenikent

3-Erin Çiftçi Güzok

Yıldız Erkek

1-Çetin Erdinç GÜZOK

2-Eren Paşa MGA

3-Doğu Afşin Kızılca GAÜ

Genç Bayan

1- Sadıka Cemmedo İSKELE

2- Efsane Bulancak BAF

3- Pembe Uluç GÜZOK

Genç Erkek

1- Eray Merttürk BAF

2- Melih Yağız YENİKENT

3- Arçın Çelikesmer MGA

Yöneticiler

Osman Tez Yönetici minik

Iraz Yücesoylu Paşa Yönetici yıldız-genç

Atlan Çelik Antrenör