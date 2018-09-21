Daireler De Çeyrek Final Heyecanı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenmekte olan devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında çeyrek finallere gelindi. Hasan Ramadan Cemil anısına oynanan turnuvada toplam 14 takım iki ayrı grupta mücadele etti ve gruplardaki son maçlar önceki gün oynandı.

Turnuva talimatnamesi gereği puan eşitliği durumunda 2li veya 3lü averaja bakılarak yapılan puan durumu neticesinde A Grubu’nda ve B Grubu’nda adını çeyrek finale yazdıran takımlar belirlendi.

A Grubu’nda Merkezi Cezaevi, Tarım Bakanlığı, Telefon Dairesi ve Gümrük Dairesi, B Grubu’nda Polis Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, İhtiyat Sandığı, Sayıştay Başkanlığı adını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu.

Çeyrek finaller 25 Eylül Salı günü

Gençlik Gücü Halı Sahası’nda gerçekleşen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda çeyrek final maçları 25 Eylül Salı günü saat 19.00’da başlayacak. A1-B4, B1-A4, A2-B3 ve B2-A3 eşleşmeleri şeklinde karşılaşacak takımların galipleri adını yarı finale yazdıracak.

Gruplardaki puan durumları ve çeyrek final programı şöyle:

A GRUBU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1.Cezaevi 6 5 0 1 54 23 15

2.Tarım B. 6 4 0 2 26 31 12

3.Telefon 6 4 0 2 34 34 12

4.Gümrük 6 3 0 3 33 28 9

5.Devlet Hast. 6 3 0 3 26 27 9

6.Elektrik 6 2 0 4 23 32 6

7.KİKEV 6 0 0 6 20 41 0

B GRUBU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1.Polis 6 6 0 0 60 6 18

2.Maliye 6 5 0 1 37 25 15

3.İhtiyat 6 3 0 3 47 39 9

4.Sayıştay 6 3 0 3 26 35 9

5.Diş İşleri 6 3 0 3 43 44 9

6.Meclis 6 1 0 5 23 43 3

7.Din İşleri 6 0 0 6 34 78 0

Çeyrek final programı:

25 Eylül Salı

Saat 19.00: Merkezi Cezaevi-Sayıştay Başkanlığı

Saat 20.00: Polis G.M.-Gümrük Dairesi

Saat 21.00: Tarım Bakanlığı-İhtiyat Sandığı

Saat 22.00: Maliye Bakanlığı-Telefon Dairesi