Değirmencioğlu, Bekiroğluları’Nı Kabul Etti

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, KKTC Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları, federasyon yöneticilerini ve hem Türkiye’de, hem de uluslararası arenada başarılı olup dereceye giren Masa Tenisi sporcularını kabul etti.

Masa Tenisi Federasyonu’nun son çalışmaları ve uluslararası federasyona üyeliği ile ilgili son durumun ele alındığı ziyarette, Masa Tenisi’nin daha da geliştirilmesi için atılması gereken adımlar ele alındı.

Bekiroğluları: “İşbirliğimiz sürecek”

Ziyarette söz alan Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları, Spor Dairesi ile gayet uyumlu ve güzel bir işbirlikleri olduğunu ve özellikle dışa açılım konularında kendilerine sağladığı imkanlar ve yardımlarından ötürü Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’na teşekkür etti. Masa Tenisi Federasyonu’nun merkez salonunun ışıklandırılması ve düzenlemesi için de kendilerine gerekli yardımları yapan Spor Dairesi yetkililerinin, tüm spor federasyonlarını kucaklayan görüntüsü ve takındığı tavrı takdir ettiklerini söyleyen Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları, bundan sonraki süreçte de işbirliğinin artarak devam edeceğini belirtti.

Değirmencioğlu: “Tüm spor federasyonlarına eşit mesafedeyiz”

Ziyarette konuşan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, ülkede 32 tane spor federasyonu bulunduğunu, eldeki imkanlar doğrultusunda her federasyona katkıda bulunduklarını ve bulunmaya devam edeceklerini söyledi. Kendilerinin kimseyle şahsi olarak bir sorunlarının olmadığını dile getiren Değirmencioğlu, bu göreve ülke sporuna hizmet verebilmek için getirildiğini ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını vurguladı.

Takımsal sporlar yanında bireysel sporlara da büyük önem verdiklerini ifade eden Değirmencioğlu, özellikle uluslararası alanda ülkemizi temsil eden sporculara sahip çıktıklarını ve destek vermeye devam edeceklerini anlattı. Tüm spor federasyonlarıyla seviyeli ve güzel bir bağlarının olduğunu da aktaran deneyimli spor adamı, Spor Dairesi’nin, federasyonların ve kulüplerin birlikte hareket etmesi ve birbirlerine toleranslı olmaları durumunda elde edilecek başarıların katlanarak artacağını da sözlerine ekledi.