Kurumlardan Fair Play Çağrısı

2018-19 futbol sezonu öncesinde Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nin çağrısı ile Kulüpler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Antrenörler Derneği ve Futbolcular Derneği ortak bir toplantı yaparak yeni sezon öncesinde tüm taraflara fair play çağrısı yaptı.

Toplantıya Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam, KTSYD başkanı Çelen Oben, Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş, Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Yılmaz ve Futbolcular Derneği’ni temsilen Fırat Ersalan ile Mustafa Tekpınar katıldı. Yapılan ortak açıklamada futbolun bir oyun olduğu hatırlatılarak futbolun seyir zevkini bozacak hareketlerden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Kulüpler olaylardan zarar görüyor

Geçmiş yıllara göre ülkemiz futbolunun daha kaliteli ve dolayısıyla daha keyifli bir oyun olduğunun altı çizilen açıklamada zaman zaman yaşanan olayların seyircileri olumsuz yönde etkilediği kulüplerinde bundan zarar gördüğü belirtildi.

Yeni sezon centilmenlik içinde geçsin

Beş kurumun yaptığı ortak açıklamada yeni sezonda kalitenin yine üst düzeyde olacağı ve oynanacak futbolun kaliteli olacağına vurgu yapılarak yeni sezonun tüm kesimlere hayırlı olması ve centilmenlik içinde geçmesi dileğinde bulunuldu.