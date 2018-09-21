6. Kıbrıs Tiyatro Festivali Devam Ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali devam ediyor. Festival kapsamında bu akşam ve yarın akşam Bandabuliya Sahnesi’nde, Altıdan Sonra Tiyatro tarafından sahneye konacak “He-Go” oyunu sahnelenecek. Fes