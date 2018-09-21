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6. Kıbrıs Tiyatro Festivali Devam Ediyor
20 Eylül 2018 Perşembe Saat 11:51

6. Kıbrıs Tiyatro Festivali Devam Ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali devam ediyor. Festival kapsamında bu akşam ve yarın akşam Bandabuliya Sahnesi’nde, Altıdan Sonra Tiyatro tarafından sahneye konacak “He-Go” oyunu sahnelenecek. Fes

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali devam ediyor.
Festival kapsamında bu akşam ve yarın akşam Bandabuliya Sahnesi’nde, Altıdan Sonra Tiyatro tarafından sahneye konacak “He-Go” oyunu sahnelenecek.

Festivalin son haftasında ise 25 Eylül’de Semaver Kumpanya’nın “Akşam Yemeği” oyunu ve 27 Eylül’de Dostlar Tiyatrosu’nun “Göçmenleeeer” oyunu yer alacak.

Biletler biletinial.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilir.

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