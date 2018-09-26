Disi’Ye Göre Sorunun Çözümü İçin Zemin Uygun

Kıbrıs konusuyla ilgili bir değerlendirme de DİSİ Genel Başkanı Averos Neofitu’dan geldi. Neofitu’ya göre sorunun çözümü için uygun bir zemin var.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, bugünkü jeopolitik konjonktürün, Kıbrıs sorununun çözümü için uygun bir zemin oluşturduğunu dile getirdi.

Neofitu’ya göre Türkiye yeni bir diyaloğun başlamasını istemiyor ve bu olumlu konjonktür Ankaranın reddine takılacak.

Simerini gazetesine röportajın Neofitu, çözüm çerçevesinde değişiklik yapılmasının mümkün olmadığını ve çözümün, BM parametreleri ve BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde olması gerektiğini kaydetti.

DİSİ Başkanı “İkinci bir Kıbrıs olmadığı için, B planını düşünemeyiz” dediği röportajında Kıbrıs sorununun çözümü için uygun şartların oluşup oluşmayacağını beklemenin de doğru olmayacağını kaydetti.