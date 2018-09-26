Lefkoşa Renklendi

“Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” gerçekleştirildi.

İlki İzmir’de 2013 yılında Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’nde düzenlenen ve gönüllü kadınların farkındalık yaratmayı amaçladığı “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” KKTC’de de üç yıldır yapılıyor.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan “Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ne vurgu yapmak için düzenlenen etkinlik Türkiye’deki 60 civarındaki şehirle birlikte Başkent Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

“Egzoz kokusuna karşı yasemin kokusu yolları sarsın” sloganıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için sosyal medyada örgütlenen kadınlar, en güzel kıyafetlerini giyerek bisikletlerini de çiçekler ve kurdelelerle süsleyerek başkent sokaklarında bisiklet sürdü.

Etkinlikle, “Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir” sloganı bir kez daha anlam kazandı.