Gükad’Dan Anlamlı Kampanya

- Çavuşoğlu: Sahile Vuran Çocuklar, İnsanlık Adına Utanç Sebebidir
- Üniversite Öğrencisi Genç Okul Binasından Düşerek Hayatını Kaybetti
- “Komplikasyon Mu? Malpraktis Mi?” Konulu Konferans Düzenleniyor
- Fıfa Yılın En İyileri Ödülleri Belli Oldu
- Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu Akşam Guterres İle Görüşecek
- Döviz Güne Düşüşle Başladı
- Darts’Ta Raporlar Aklandı
- Kickbokscular Kıyasıya Mücadele Ettiler
- Tazegül, Macaristan’Da Zirvede
- Taekwondo’Da, Bozatlı Adına Yarıştılar
- Erdoğan : Bm Güvenlik Konseyi 5 Ülkenin Çıkarlarına Hizmet Ediyor
- Bakanlar Kurulu’Ndan Sosyal Sigortalara Borcu Olan İşletmelere İndirim
- Afganistan’Da Hava Saldırılarında 6 Ayda 149 Sivil Öldü
- Akıncı New York’ta
- Enduro Tırmanma Yarışı Yapıldı
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Mali’de Tuareglere Saldırı
- Trump: Esed Kimyasal Silah Kullanırsa Harekete Geçeceğiz
- Arjantin Merkez Bankası Başkanı İstifa Etti
- Erdoğan İle Trump Sohbet Etti
- Abd’li Ünlü Komedyen Bill Cosby’e Hapis Cezası
- Garantörler Yemekte Buluştu
- 3 Garantörden New York’Ta Görüşme
- Okçularımızdan Başarılı Sonuçlar
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani’Den Ahvaz Saldırısı Açıklaması
- Şampiyon, Portakalcıoğlu-Özen Çifti
- Maliki: Abd’Nin Kararını Şikayet Edeceğiz
- “Doğu Akdeniz’De Oldu Bittiye İzin Vermeyiz”
- Hentbol’Da Yeni Tüzük Hazır
- Türkiye’De Yeni Ekonomi Programı Açıklandı
- Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği “Kağıda Dokunuş” Sergisini, İstanbul’Da, Gerçekleştiriyor
- Yargıtaydan Enis Berberoğlu’Na Tahliye Kararı
- Kktok, Dünya Şampiyonası’Ndan Başarıyla Döndü
- İdlib’De Silahlardan Arındırılacak Bölgenin Sınırları Belirlendi
- Yıldızlar, Bilal İneci İçin Güreşecek
- İsrail Gazze’Yi Vurdu
Gerileri
- Enduro Tırmanma Yarışı Yapıldı
- Taekwondo’Da, Bozatlı Adına Yarıştılar
- Okçularımızdan Başarılı Sonuçlar
- Fıfa Yılın En İyileri Ödülleri Belli Oldu
- Kickbokscular Kıyasıya Mücadele Ettiler
- Darts’Ta Raporlar Aklandı
- Tazegül, Macaristan’Da Zirvede
- Döviz Güne Düşüşle Başladı
- Arjantin Merkez Bankası Başkanı İstifa Etti
- Afganistan’Da Hava Saldırılarında 6 Ayda 149 Sivil Öldü
- Trump: Esed Kimyasal Silah Kullanırsa Harekete Geçeceğiz
- Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu Akşam Guterres İle Görüşecek
- Çavuşoğlu: Sahile Vuran Çocuklar, İnsanlık Adına Utanç Sebebidir
- Erdoğan : Bm Güvenlik Konseyi 5 Ülkenin Çıkarlarına Hizmet Ediyor
- Erdoğan İle Trump Sohbet Etti
- 3 Garantörden New York’Ta Görüşme
- Üniversite Öğrencisi Genç Okul Binasından Düşerek Hayatını Kaybetti
- Bakanlar Kurulu’Ndan Sosyal Sigortalara Borcu Olan İşletmelere İndirim
- “Komplikasyon Mu? Malpraktis Mi?” Konulu Konferans Düzenleniyor
- Abd’li Ünlü Komedyen Bill Cosby’e Hapis Cezası
Karakter boyutu :
23 Eylül 2018 Pazar Saat 21:41
Gükad’Dan Anlamlı Kampanya
Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği, “ekonomik dayanışma ve ekolojik barışa katkı sağlamak” maksadıyla, ikinci el kırtasiye toplama kampanyası başlattı. GÜKAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, “Kullanılmayan eşya
Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği, “ekonomik dayanışma ve ekolojik barışa katkı sağlamak” maksadıyla, ikinci el kırtasiye toplama kampanyası başlattı.
GÜKAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, “Kullanılmayan eşyalar eğitim için işe yarasın” ve “Çocukların hayallerini renklendiriyoruz” sloganlı kampanyayla ilkokul öğrencilerine yönelik kitap, defter, kalem, silgi, kalem tıraş, okul çantası ve tüm okul malzemeleri toplanacak.
Malzemeler, 5 Ekim tarihine kadar toplanacak ve 6 Ekim tarihinde Güzelyurt Açık Pazar’da kurulacak stant aracılığıyla ihtiyaçlı çocuklara ulaştırılacak.
GÜKAD geçen yıl da aynı amaçla “ikinci el kıyafet” kampanyası düzenlemişti.
Bu haber toplam 1351 defa okunmuştur
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
- Üniversite Öğrencisi Genç Okul Binasından Düşerek Hayatını Kaybetti
- 3 Garantörden New York’Ta Görüşme
- Devlet Üretme Çiftlikleri Rezerv Arazilerinin Kiralanması İçin Başvuru Kabul Edecek
- Özersay, Bozkır’I Kabul Etti
- Erhürman, Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır’I Kabul Etti
- Girne’De Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
- Teknik Öğretmenler Derneği’Nden Açıklama
- Töre: Rumların Yok Etme Ve Sindirme Planları Devam Ediyor
- » Florence Kasırgası Can Almaya Devam Ediyor
- » Lösemili Çocuklar İçin Kermes Düzenleniyor
- » Tusk: Göçü Suçlama Oyununu Bırakın
- » Dövizde Son Durum!
- » Okçularımız Antalya’Da..!
- » İş Kazalarına Bir Kurban Daha!
- » Kış Mesaisi Bugün Başladı
- » 2018-2019 Adli Yıl Başladı
- » “Eğitimde Uyku Çok Önemli”
- » Akıncı Salı Günü New York’A Gidiyor
- » Hakemler Bilgi Tazeliyor
- » Süper Kupa Yenicami’Nin (3-0)
- » Zorba Balesi Yarın, Girne Amfitiyatro’Da Sahnelenecek
- » “Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname” Çıkarıldı
- » Şampiyon, Portakalcıoğlu-Özen Çifti
- » Ziraat Mühendisleri Odası, Zeytin Üreticilerine Eğitim Verdi
- » 6. Kıbrıs Tiyatro Festivali Devam Ediyor
- » Yıldızlar, Bilal İneci İçin Güreşecek
- » Özersay, Bozkır’I Kabul Etti
- » Engin Baytar, Yeşilova’Da
- » Erdoğan: Yeni Havalimanı 29 Ekim’De Açılacak
- » Daireler De Çeyrek Final Heyecanı
- » Gükad’Dan Anlamlı Kampanya
- » İdlib’De Silahlardan Arındırılacak Bölgenin Sınırları Belirlendi
- » Özersay, Katimerini’Ye Konuştu
- » Devlet Üretme Çiftlikleri Rezerv Arazilerinin Kiralanması İçin Başvuru Kabul Edecek
- » ‘rum Tarafı Ekim Başında Lefke Ve Derinya Barikatlarının Açılması İçin Hazır Olacak’
- » Voleybolda Sezonun Ödülleri Verildi
- » Türkiye Merkez Bankası Tl Faizini 13’E Yükseltti
- » “21.15 Treni” Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali’Nde
- » Sertoğlu’ndan, Karavezirler’e Ziyaret
- » Afrodit Parselindeki Doğalgazı Mısır’A Taşıyacak Olan Boru Hattı İçin İmzalar Atıldı
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Kalın: Mit, Tsk, Özel Kuvvetler, Koordinasyon İçerisinde Ruslarla Birlikte Çalışıyor
- » 21. Türksoy Opera Günleri Başlıyor
- » Florence Kasırgasında 1,7 Milyon Tavuk Telef Oldu
- » Çavuşoğlu: Sahile Vuran Çocuklar, İnsanlık Adına Utanç Sebebidir
- » Üniversite Öğrencisi Genç Okul Binasından Düşerek Hayatını Kaybetti
- » “Komplikasyon Mu? Malpraktis Mi?” Konulu Konferans Düzenleniyor
- » Fıfa Yılın En İyileri Ödülleri Belli Oldu
- » Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu Akşam Guterres İle Görüşecek
- » Döviz Güne Düşüşle Başladı
- » Darts’Ta Raporlar Aklandı
- » Kickbokscular Kıyasıya Mücadele Ettiler
- » Tazegül, Macaristan’Da Zirvede
- » Taekwondo’Da, Bozatlı Adına Yarıştılar
- » Erdoğan : Bm Güvenlik Konseyi 5 Ülkenin Çıkarlarına Hizmet Ediyor
- » Bakanlar Kurulu’Ndan Sosyal Sigortalara Borcu Olan İşletmelere İndirim
- » Afganistan’Da Hava Saldırılarında 6 Ayda 149 Sivil Öldü
- » Akıncı New York’ta
- » Enduro Tırmanma Yarışı Yapıldı
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Mali’de Tuareglere Saldırı
- » Trump: Esed Kimyasal Silah Kullanırsa Harekete Geçeceğiz
- » Arjantin Merkez Bankası Başkanı İstifa Etti
- » Erdoğan İle Trump Sohbet Etti
- » Abd’li Ünlü Komedyen Bill Cosby’e Hapis Cezası
- » Garantörler Yemekte Buluştu
- » 3 Garantörden New York’Ta Görüşme
- » Okçularımızdan Başarılı Sonuçlar
- » İran Cumhurbaşkanı Ruhani’Den Ahvaz Saldırısı Açıklaması
- » Şampiyon, Portakalcıoğlu-Özen Çifti
- » Maliki: Abd’Nin Kararını Şikayet Edeceğiz
- » “Doğu Akdeniz’De Oldu Bittiye İzin Vermeyiz”
- » Hentbol’Da Yeni Tüzük Hazır
- » Türkiye’De Yeni Ekonomi Programı Açıklandı
- » Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği “Kağıda Dokunuş” Sergisini, İstanbul’Da, Gerçekleştiriyor
- » Yargıtaydan Enis Berberoğlu’Na Tahliye Kararı
- » Kktok, Dünya Şampiyonası’Ndan Başarıyla Döndü
- » İdlib’De Silahlardan Arındırılacak Bölgenin Sınırları Belirlendi
- » Yıldızlar, Bilal İneci İçin Güreşecek
- » İsrail Gazze’Yi Vurdu
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans