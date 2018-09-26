Akıncı New York’ta

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM genel Kurul toplantılarına katılmak üzere dün New York’a gitti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, adadan ayrılmadan önce Ercan Havaalanı’nda düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs sorununda artık, takvimli ve sonuç odaklı bir sürecin gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Siyasi irade ve kararlılıkla davranılması artık zorunlu hale gelmiştir.”dedi.

Yıllardır uygulanan yöntemlerle bir yere varılamadığının artık anlaşılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, bölgede yaşanan mevcut koşullara işaret etti, yeni bir ivme yakalanmasının tüm ilgili taraflara yarar sağlayacağına değindi.

New York’ta bugünden itibaren bazı üst düzey görüşmeler yapacaklarını ve temaslarını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşerek tamamlamayı ümit ettiklerini kaydeden Akıncı, bu yılki temasın diğer yıllardan farklı bir yanı olduğunu anlattı.

Akıncı, Derinya ve Aplıç kapılarının açılması ile ilgili ise 2015 yılında verilen siyasi bir karar olduğunu ve bu kararın yürürlükte bulunduğunu söyledi.Akıncı, Derinya ve Aplıç konularında sözlerinin arkasında olduklarını ve bundan vazgeçmediklerini ifade etti.