Garantörler Yemekte Buluştu

Üç garantör ülke; Türkiye, Yunanistan ve İngiltere New York’ta gayri resmi görüşme yaptı..Kıbrıs saatiyle 20.00’de başlayan Çalışma yemeği sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı. İngiltere’nin BM İngiliz Daimi Temsilcili